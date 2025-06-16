中東戰火延燒 台幣升值6.4分、暫收29.604元

中東戰火延燒，台幣逆勢升值6.4分、暫收29.604元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東地緣衝突升溫引發市場避險情緒，上週五美股四大指數全面收黑，台股今日持續走低，但新台幣兌美元匯率早盤逆勢走強，一度勁揚逾1角，最高升抵29.518元，逼近29.5元關卡，隨後升幅收斂，中午暫時收在29.604元、升值6.4分，台北外匯經紀公司成交量7.07億美元。

回顧上週，新台幣匯價受惠於市場對聯準會降息預期升溫、台股勁揚及外資積極匯入，單週升值逾2角，週線翻紅，週五盤中一度觸及29.502元，創下逾三年新高。然而隨著中東戰事再起、國際油價飆升，美元重拾動能，加上中央銀行擴大調節力道，新台幣當日盤中震盪劇烈、波動達1.78角，最終收黑。

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進入本週，在美元指數持穩於98附近、台股續挫背景下，台幣早盤走勢仍然偏強，以29.65元、升值1.8分開出後，盤中勁揚逾1角，惟最高僅來到29.518元，未能突破上週五高點。

匯銀人士指出，中東衝突加劇推升避險需求，資金湧入美元，加上油價高漲引發新一輪通膨疑慮，可能使聯準會延後啟動降息，為美元提供支撐。短線來看，台幣料將在29.5至29.8元間整理。

此外，市場目光亦聚焦本週登場的「超級央行周」。儘管預期聯準會、日本央行與台灣央行皆將維持利率不變，聯準會即將公布的最新利率點陣圖及其降息路徑變化，將是全球資金動向的關鍵觀察指標。

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