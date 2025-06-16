俄軍空襲基輔 損毀波音辦公大樓

俄羅斯近日對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，擊中美國飛機製造商「波音（Boeing）」在基輔的辦公大樓，造成嚴重破壞。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，俄羅斯近日對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，擊中美國飛機製造商「波音（Boeing）」在基輔的辦公大樓，造成嚴重破壞。報導指出，俄羅斯這次襲擊疑似是針對波音的蓄意行動，也進一步引發外界疑慮，懷疑俄羅斯是否正在將攻擊目標跨大到與烏克蘭國防及航空產業相關的西方公司。

俄羅斯15日晚間對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，波音在基輔的辦公大樓成為攻擊目標之一。根據烏克蘭國家緊急事務局（State Emergency Service of Ukraine）公布的照片顯示，波音基輔辦公大樓受到嚴重受損，救難人員在內部撲滅火勢。

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波音公司烏克蘭業務副總經理科里亞金 （Andriy Koryagin） 表示，儘管基輔辦公大樓受損，但此次襲擊未對營運造成干擾。

對於俄羅斯這次襲擊，波音發言人拒絕進一步評論，但強調員工的安全與保障是公司首要考量，並表示當地工作人員均安然無恙。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiha）則認為，俄羅斯對烏克蘭境內美國公司的攻擊，再次展現俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）無視美國和平努力的又一例證。俄方蓄意鎖定美商，也凸顯美國持續參與對烏和平進程與安全保障的重要性，不僅對烏克蘭，也關乎整個歐洲的穩定。

報導指出，俄羅斯這次襲擊也引發人們質疑，俄羅斯是否正擴大攻擊範圍，開始針對與烏克蘭國防與航空業有關的西方企業。

近來西方官員警告稱，俄羅斯針對美國和歐洲目標的破壞和顛覆活動正在歐洲各地不斷升級。據華府智庫華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）指出，其中許多被攻擊目標，與向烏克蘭輸送軍援或軍工產品的企業有關。

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