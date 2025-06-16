焦點股》弘凱：加速拓展海外市場 股價大漲

弘凱看好旗下車用ICLED、抬頭顯示器、智能穿戴、遊戲電競4大產品線持續挹注營運柴火。（弘凱提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕光電半導體整合廠弘凱（5244）今年將持續強化車用技術與內視應用，整合軟硬體能量，以智慧座艙照明解決方案加速拓展歐洲、韓國與印度市場，在下半年前景看好之下，今日盤中股價大漲，截至上午11時4分暫報45.9元，漲幅5.03%，成交量2001張。

弘凱看好旗下車用ICLED、抬頭顯示器、智能穿戴、遊戲電競4大產品線持續挹注營運柴火，合併毛利率站穩4至5成水準。其中，車用ICLED斬獲一級供應商客戶採用，應用範圍包括充電樁、車內氛圍燈，此外，車用抬頭顯示器、智能穿戴光學追蹤感測光源都已於第2季出貨，每月數量分別皆可達百萬顆。

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此外，弘凱集團正在持續推進南通新廠佈局，預計第4季正式量產，月產能2億顆，規模為既有深圳廠的兩倍，甚至未來計劃擴展至4倍。而弘凱目前也已加入矽光子聯盟，鎖定Micro LED（微發光二極體）與雷射整合技術，聚焦光電應用新藍海。

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