驅逐非法移民擴大！川普點名洛杉磯3城市（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國驅逐非法移民再擴大，報導指出，美國總統川普15日再度表達他對美國移民及海關執法局（ICE）的支持，並點名洛杉磯、芝加哥和紐約作為驅逐非法移民的重點城市，並指控這些城市是民主黨的權力中心，指民主黨透過非法移民來操控選舉。

綜合媒體報導，川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，ICE的官員在執行史上最大規模的非法移民驅逐行動中展現出很大的力量、決心和勇氣，並認為，ICE人員現在收到來自激進民主黨政客的暴力、騷擾，甚至威脅；川普表示，沒有任何事情可以阻擋政府執行任務、完成美國人民的要求。

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川普說，他命令所有ICE官員要盡一切力量完成這項重要的目標，為史上最大型的非法移民驅逐行動繳出成果。為了完成這個目標，川普政府必須擴大拘留和驅逐在大型城市中的非法移民，包括洛杉磯、芝加哥和紐約；川普指出，有數百萬名非法移民居住在這些城市當中。

不過，川普沒有詳細說明他打算如何具體加大力度。

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