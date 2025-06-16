排隊搶買Labubu爆衝突 泡泡瑪特暫停南韓實體銷售

港裔藝術家龍家昇（Kasing Lung）與泡泡瑪特合作，將自己所設計的小精靈Labubu製作成玩偶，隨著名人的推廣後，在全球掀起熱潮。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國泡泡瑪特（POP MART）公仔「拉布布（Labubu）」在南韓爆火，有民眾為了搶購Labubu通宵排隊，還出現爭吵、推擠等許多紛爭，迫使泡泡瑪特緊急宣布，全面暫停Labubu在南韓的實體銷售。

綜合媒體報導，港裔藝術家龍家昇（Kasing Lung）與泡泡瑪特合作，將自己所設計的小精靈Labubu製作成公仔，隨著名人的推廣後，在全球掀起熱潮。

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Labubu在南韓也同樣爆火，日前不少民眾為了買到Labubu系列產品，在南韓門市通宵排隊，甚至有排隊民眾因擁擠發生爭執動手等情況，為此當地警察出動在現場維護秩序。

鑒於近期實體銷售現場存在潛在安全事故隱憂，Labubu 14日在IG發文表示，公司將顧客的安全置於首位，並致力於提供更優質的服務，決定暫時中止南韓Labubu全系列產品的實體銷售，並為對顧客造成的不便表達歉意，承諾將會盡最大努力以更令人滿意的服務恢復銷售。

報導指出，除了南韓，英國此前就曾有顧客在門市為爭搶Labubu，而一度大打出手造成混亂。為避免發生任何安全問題，泡泡瑪特宣佈英國16間門市將暫時下架Labubu直到6月為止。

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