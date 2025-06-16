印度積極開發稀土資源 專家：有望成為中國稀土替代品

專家表示，印度稀土有可能成為中國以外的新替代選擇。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕與許多國家一樣，印度也在努力應對北京對稀土元素出口的限制，並希望擴大發展國內供應。專家表示，印度有可能成為中國以外，該領域的重要替代選擇，但這將需要更多的公共、私人投資。

《CNBC》報導，過去幾週以來，由於中國的出口限制，全球面臨稀土短缺，印度、美國、日本、南韓和德國的汽車製造商都受到了影響。知情人士表示，作為回應，印度官員正在評估如何利用國營企業印度稀土公司（Indian Rare Earths）來增加產量。

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印度商務部長戈亞爾（Piyush Goyal）近日稱，中國暫停稀土出口給世界敲響了「警鐘」，也為印度創造了可以提供替代方案的機會。

美國務院前助理國務卿、現任麥拉提策略顧問公司（McLarty Associates）總經理皮亞特（Geoffrey Pyatt）表示，這既是一記警鐘也是一個深化美印在未來經濟競爭力重要問題上合作的機會。

北京最近暗示將放鬆管制，美國總統川普（Donald Trump）也表示，與中國達成包括稀土決議的貿易協議已經完成。但是中國對稀土出口實施管制並非新政策，過去2年以來，中國一直在逐步限制國際銷售。

最近的稀土短缺進一步凸顯了中國在稀土領域的主導地位，中國生產了全球60％的稀土供應，並加工了近90％的稀土。這使得北京在礦產供應方面擁有相當大的影響力，這些礦產對各種現代技術都相當重要，包括機器人技術、潔淨能源、電池和軍事裝備。

值得注意的是，稀土礦並非自然界中非常稀有的元素，美國地質調查局（U.S. Geological Survey）數據顯示，中國擁有全球最大的稀土存量約4400萬噸，印度也擁有相當可觀的存量，為690萬噸，在全球排名第3名，僅次於中國和巴西。

根據安永（EY）最近的報告，印度還擁有全球近35％的沙灘、砂礦存量，這些都是重要的來源。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示，基於這些可觀的數字，印度準備在構建更加多元化的全球稀土供應鏈中發揮關鍵作用。

不過，安永博智隆（EY Parthenon）合夥人庫爾卡尼（Abhijit Kulkarni）點出，到目前為止，印度仍缺乏先進的分離和精煉技術，尤其是和中國、美國和日本相比。

庫爾卡尼指出，印度迄今在全球稀土元素產量中所佔比例不到1％。而印度面臨的其他挑戰，包括缺乏稀土開採和加工方面的專業技術知識，以及印度礦區基礎設施薄弱。

CSIS的巴斯卡蘭坦言，印度無法取代中國在市場上的地位，但肯定可以在提供新的稀土來源方面發揮重要作用。

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