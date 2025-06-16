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川普屢屢放話要拿下格陵蘭 馬克宏：法國願協助強化安全

2025/06/16 09:54

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（美聯社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國願意與丹麥舉行聯合演習，在美國總統川普（Donald Trump）的覬覦下，加強格陵蘭島的安全。

《彭博》報導，馬克宏週日（15日）與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在格陵蘭首府努克（Nuuk）接受訪問，馬克宏表示，「格陵蘭正遭受掠奪野心的威脅」，在法國乃至於整個歐盟每個人都認為，格陵蘭既不能被出售，也不該被奪走。

馬克宏直言，美國若是併吞格陵蘭將是一個「瘋狂」的情況，並呼籲，與加拿大甚至是美國在北極地區，包括波羅的海、北歐國家進行聯合軍演。

川普以國家安全為由，多次放話要收購格陵蘭島，並批評丹麥對於該領土的防禦投入不足。格陵蘭位於橫跨北大西洋和北極的戰略要地，目前已設有美國空軍基地和雷達站，用於偵測飛彈威脅和監測太空。

川普最近表示，他「百分之百」會併吞格陵蘭島，川普早在2019年首度提出類似言論，近期的發言則再次點燃這一想法。

馬克宏和川普將於週一（16日）在加拿大舉行的G7領袖會議上見面，預計各國元首將在會中討論中東和烏克蘭的衝突，並就關鍵礦產資源發表聲明。馬克宏經常以歐洲主權捍衛者自居，如今他加入了歐洲大陸領袖的陣營，反對川普在格陵蘭島的野心。

川普要拿下格陵蘭的發言，引發了關注，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也對此表達不滿，近日在柏林會見了丹麥首相佛瑞德里克森，表明柏林將與丹麥站在同一陣線。

馬克宏一直試圖利用他與美國總統的長期關係，同時也批評了川普的一些政策。今年早些時候，馬克宏敦促受成本削減影響的美國科學家遷往歐洲。上週，馬克宏表示，格陵蘭島、北極和深海都是「非賣品」，這番話是對川普政府在國際水域推動深海採礦的含蓄嘲諷。

馬克宏說道，「格陵蘭島的局勢顯然給所有歐洲人敲響了警鐘」，並建議在格陵蘭島設立法國領事館。

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