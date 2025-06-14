哈米尼逃了？多架伊朗班機飛離德黑蘭

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊媒披露，以伊衝突加劇，伊朗官方已經關閉領空，週六（14日）仍有班機從德黑蘭梅赫拉巴德機場（Mehrabad Airport）起飛。全球航班追蹤服務網站「Flightradar24」也在X平台證實，目前有幾架伊朗飛機正在離開德黑蘭，呼號（callsigns）顯示這些並非定期航班，因此它們可能正在轉移到更安全的機場。網友狂問：哈米尼（Khamenei，伊朗最高領袖）逃了？

全球航班追蹤服務網站「Flightradar24」也在X平台證實，目前有幾架伊朗飛機正在離開德黑蘭。（圖取自Flightradar24 x帳號）

《伊朗國際》14日報導，目擊者稱，儘管伊朗當局先前已宣佈在以色列空襲後關閉領空，仍看到幾架飛機向東飛。這件事引發人們對這些航班性質的猜測，一些觀察家認為，這些航班可能搭載政府或軍事官員，或為了安全而改道前往未公開的地點。

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報導引述Flightradar24 追蹤網站14日分享的縮時圖像顯示，飛機起飛後，飛往未知目的地，追蹤系統上沒有顯示飛行路徑或目的地。

許多網友直言，這些航班可能載了高級政府官員或軍方官員前往未公開的地點。另一些人則表示，這些飛機可能已改道前往伊朗境內或週邊地區的安全區，以避開潛在的攻擊。

還有網友狂問：「哈米尼逃了？」，有人則說：「真有趣，好想知道他們都逃到哪裡去了」、「誰在班機上」、「撤離預示著更險惡的事情即將到來」。

網友之所以猜測伊朗政府官員及軍事官員撤離，主要是以色列12日針對伊朗發動猛烈空襲，首波攻擊目標疑似瞄準伊朗軍事高層以及核子專家，獲得重大戰果，伊朗方面承認總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）以及副手在首波空襲中身亡。

巴格瑞是伊朗國內僅次於伊朗最高領袖哈米尼的二號人物，曾任革命衛隊司令，有外媒表示，伊朗這次所受到的損失與真主黨指揮系統遭受的打擊類似。

Several Iranian aircraft are currently leaving Teheran. The callsigns indicate that these are not scheduled flights, so they could be relocating to safer airports. pic.twitter.com/Xcj3IivRmS — Flightradar24 （@flightradar24） June 14, 2025

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