哈米尼逃了？多架伊朗班機飛離德黑蘭

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)。(美聯社)

陳麗珠/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕伊媒披露,以伊衝突加劇,伊朗官方已經關閉領空,週六(14日)仍有班機從德黑蘭梅赫拉巴德機場(Mehrabad Airport)起飛。全球航班追蹤服務網站「Flightradar24」也在X平台證實,目前有幾架伊朗飛機正在離開德黑蘭,呼號(callsigns)顯示這些並非定期航班,因此它們可能正在轉移到更安全的機場。網友狂問:哈米尼(Khamenei,伊朗最高領袖)逃了?

全球航班追蹤服務網站「Flightradar24」也在X平台證實,目前有幾架伊朗飛機正在離開德黑蘭。(圖取自Flightradar24 x帳號)

《伊朗國際》14日報導,目擊者稱,儘管伊朗當局先前已宣佈在以色列空襲後關閉領空,仍看到幾架飛機向東飛。這件事引發人們對這些航班性質的猜測,一些觀察家認為,這些航班可能搭載政府或軍事官員,或為了安全而改道前往未公開的地點。

報導引述Flightradar24 追蹤網站14日分享的縮時圖像顯示,飛機起飛後,飛往未知目的地,追蹤系統上沒有顯示飛行路徑或目的地。

許多網友直言,這些航班可能載了高級政府官員或軍方官員前往未公開的地點。另一些人則表示,這些飛機可能已改道前往伊朗境內或週邊地區的安全區,以避開潛在的攻擊。

還有網友狂問:「哈米尼逃了?」,有人則說:「真有趣,好想知道他們都逃到哪裡去了」、「誰在班機上」、「撤離預示著更險惡的事情即將到來」。

網友之所以猜測伊朗政府官員及軍事官員撤離,主要是以色列12日針對伊朗發動猛烈空襲,首波攻擊目標疑似瞄準伊朗軍事高層以及核子專家,獲得重大戰果,伊朗方面承認總參謀長巴格瑞(Mohammad Bagheri)以及副手在首波空襲中身亡。

巴格瑞是伊朗國內僅次於伊朗最高領袖哈米尼的二號人物,曾任革命衛隊司令,有外媒表示,伊朗這次所受到的損失與真主黨指揮系統遭受的打擊類似。

Several Iranian aircraft are currently leaving Teheran. The callsigns indicate that these are not scheduled flights, so they could be relocating to safer airports. pic.twitter.com/Xcj3IivRmS