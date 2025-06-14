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以伊衝突震撼市場！國際油價一度暴漲14％、創俄烏戰爭以來紀錄

2025/06/14 09:01

國際油價在週五（13日）大幅飆升。（法新社）國際油價在週五（13日）大幅飆升。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於以色列對伊朗發動空襲，引發投資人對中東石油出口可能大規模中斷的憂慮，國際油價在週五（13日）大幅飆升，盤中一度大漲14%，儘管之後漲勢收斂，收盤漲幅也達到7%，創下自2022年俄烏戰爭爆發以來最大單日波動紀錄。

布蘭特原油期貨收每桶74.23美元，大漲4.87美元，漲幅達7.02%。盤中一度飆升逾13%，觸及78.50美元，為1月27日以來最高水準。與一週前相比，布蘭特原油已上漲12.5%。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶72.98美元，上漲4.94美元，漲幅達7.62%。當日盤中曾一度暴漲逾14%，觸及1月21日以來新高的77.62美元。本週漲幅約13%。

2大原油期貨的單日波動幅度皆創下2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來的最大紀錄。

以色列表示，週五針對伊朗核設施、彈道飛彈工廠及軍事指揮官發動攻擊，並警告這將是一場「持久作戰」，目的在於阻止伊朗發展核武。伊朗則承諾將予以嚴厲報復。

據多家媒體報導，就在週五交易時段結束後不久，伊朗飛彈擊中以色列特拉維夫的數棟建築，以色列南部地區也傳出爆炸聲。

伊朗是OPEC成員國，目前每日產量約為330萬桶，其中超過200萬桶的石油與燃料用於出口。根據分析師與OPEC觀察人士的說法，OPEC+可動用的閒置產能大致相當於伊朗的產量，有可能填補供應中斷的缺口。

最新事態發展也加劇了外界對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）可能出現航運中斷的擔憂，該海峽是全球重要的石油運輸通道。根據統計，全球約5分之1石油消費量、即每天有約1800萬至1900萬原油、凝析油與燃料，都必須經由荷姆茲海峽運送。荷蘭合作銀行（Rabobank）在一份報告中指出：「沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克與伊朗的出口幾乎全仰賴荷姆茲海峽。」

分析人士週五指出，若荷姆茲海峽遭封鎖，伊朗恐面臨沉重代價。

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