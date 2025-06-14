以伊衝突嚇壞市場！黃金本週大漲逾4％ 「這時」上看4000美元

黃金價格週五上漲超過 1%，逼近歷史新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列空軍週五 （13 日） 凌晨向伊朗發起先發制人的「雄獅崛起」（Rising Lion）空襲行動後，投資人對中東衝突擴大的擔憂被重新點燃，紛紛湧向避險資產，黃金價格週五上漲超過 1%，逼近歷史新高。高盛和美國銀行均看好黃金在2026年時將漲至每盎司4000美元。

黃金現貨價格上漲 1.3%，報每盎司 3428.10 美元，逼近5月創下的每盎司3500.05 美元歷史新高。

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紐約黃金期貨結算價上漲 1.5%，至每盎司 3452.80 美元。

本週迄今為止，金價已上漲約4%。

RJO Futures 資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「以色列空襲伊朗，引發了市場上的地緣政治恐慌。由於市場預期伊朗將採取報復行動，金價將維持高點。」

以色列週五對伊朗發動猛烈的攻擊，空襲了伊朗的核設施、飛彈工廠，還殺死了軍隊指揮官。這可能是一場長期行動，目的在阻止伊朗製造核武。

黃金被廣泛視為安全的避險資產，特別是在經濟動盪和地緣政治動盪時期。而在低利率環境下，黃金也往往表現強勁。

高盛重申其預測，即央行結構性強勁的買盤，將推動金價到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元。美國銀行也預計未來12個月金價將上漲至每盎司4000美元。

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