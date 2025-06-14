股價優於預期 投顧：政經環境不如想像差

投顧機構表示，台股股價優於預期，目前政經環境並不如想像差，前段台幣升值後，績優電子股展現韌性。（本報資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據投顧機構統計，今年以來截至6月13日為止，台股下跌4.18%；投顧表示，台股自6月起一波攻勢，直接突破2萬2000點整數關卡與年線，由於台股績優電子股展現韌性，電子股主流地位獲得加強，股價優於預期。不過，接近七月，關稅議題重新炒熱，短線易波動，若大盤急漲股不宜追高。

首先，本週台股（6/9至6/13）繼續仰攻，一口氣越過年線，超額完成市場期待，其中，週四、週五受到技術面與市場信息的影響稍有拉回，但仍然站穩2萬2000點關卡，一週加權指數收在2萬2072.95點，漲412.29點，漲幅1.90%，五日均量3674億元，價量同步。

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永豐投顧分析，從大盤走勢看，台股自六月起一波攻勢，直接突破2萬2000點整數關卡與年線，高點逼近2萬2500點，技術指標有些過熱。月線則是成功拉出連紅，也快要收復三月的跌幅，整體來看，「政經環境可能不如想像的糟糕」。

「股價優於預期，調整預期」，永豐投顧表示，本週台股衝過年線，表現優於預期，同時美股也是在政策亂局中一路向上，S&P 500與NASDAQ指數都已經達到歷史高點的98%，顯示對於市場的預期過於悲觀，而對沖基金更受到軋空的壓力，策略上應該調整預期。

法人指出，台幣啟動升值，本週末台幣屢屢逼近29.5價位，台幣升值趨勢難以抵擋，除了美國固定收益資產的疑慮，更兼以美國通膨表現優於預期，市場期待降息機率升高，所以美元可能繼續走弱。前段台幣升值後，台股績優電子股展現韌性，電子股主流地位獲得加強。

再者，關稅即將落幕，利多中長線。就本週結束的美中談判看，川普政府完全顯露亂喊價、隨便打折的策略，甚至發函主要貿易對手，要對方出價，顯示川普政府想要迅速脫離戰場。就研究部對於企業獲利的年度預估，如果關稅壓力降低，台幣升值10%，台股仍是企業獲利年成長，股市有中長線利多。

永豐投顧指出，綜合以上說法，股市展現韌性，中長線審慎樂觀，但是短線必須考慮年初套牢壓力，另外，接近七月，關稅議題重新炒熱，短線容易波動，建議逢低布局。預估指數區間21500點~23000點。

此外，台新投顧也表示，大盤反彈至季線後，呈現横盤整理格局，台股基本面受惠急單提前拉貨，使得上市櫃營收續創同期新；不過，在籌碼面，法人轉買，惟成交量能萎縮，指數上檔空間受限，建議短線急漲股不宜追高。

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