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東台不配發股利 在手訂單30億元

2025/06/13 21:38

東台精機董事長嚴瑞雄（中）、副總嚴璐（右）、永續長嚴琳（左）。（東台提供）東台精機董事長嚴瑞雄（中）、副總嚴璐（右）、永續長嚴琳（左）。（東台提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機大廠東台（4526）今日召開114年度股東常會，說明去年度財務與營運成果，並提出新年度營運展望。東台表示，去年整體產業環境低迷、全球需求放緩，東台仍持續優化體質，目前訂單能見度約為三至四個月，在手訂單約30億元，營運目標維持優於去年。

東台113年度合併營收為新台幣57.39億元，年減25%。受市場景氣不振、歐洲子公司調整、庫存抵減與呆帳提列等因素影響，全年稅後虧損達9.1億元，每股虧損3.56元。東台指出，此為一次性調整所致，反映公司在面對外部壓力時，審慎進行資產重整與損失認列，以提升長期財務穩健度。

因應資本結構與營運規劃需求，東台去年底簽署路科二廠處分案，總交易金額約15.2億元，已於今年第二季完成入帳，挹注資金靈活運用，也將有助於技術升級與未來布局推動。董事會亦決議114年度不分派股利，保留營運彈性因應全球變局，而今年也實施員工調薪，以穩定關鍵人力並提升企業雇主價值。

面對中長期市場轉型趨勢，東台已啟動多項策略行動，投資永進機械取得10%股權，拓展全球通路與產品線協作，同時與百德機械歐洲子公司展開合作，深化東歐市場耕耘。

另外，PCB受惠於AI熱潮帶動伺服板大量拉貨，以及設備汰舊換新需求，中國與泰國市場均提高需求，目前7-10月份出貨滿載。展望未來，隨中國市場回穩與轉型效益逐步發酵，營運動能有望逐季提升。

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