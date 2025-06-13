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彰銀股東會通過每股1元股利 聚焦「雙翅膀」策略迎120週年

2025/06/13 20:31

彰銀股東會通過每股1元股利。（彰銀提供）彰銀股東會通過每股1元股利。（彰銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行今日召開股東會，順利通過每股配發1元股利，現金與股票各半，創下14年來新高。面對全球總體經濟不確定性，彰銀將持續推動「擴大雙翅膀」策略，聚焦「調結構、拉利差、增手收、重協銷、擴數位、強財務、控品質、守法遵」等八大方向，全力邁向下一個百年。

董事長胡光華指出，彰銀今年邁入創立第120年，年初即訂下關鍵願景—「成為亞太優質的國際金融好夥伴，創造智慧金融與永續價值」。未來發展將聚焦三大主軸：國際化、數位創新與永續金融，並持續精進風險管理、強化競爭力，朝打造亞太具影響力的金融品牌邁進，開創第三個甲子的發展新局。

總經理簡志光則指出，彰銀2023年稅後盈餘達149億元，連續三年突破百億大關，創下歷史新高；每股盈餘也創下近八年最佳表現。資產品質方面，在強化預警管理與積極處理海外不良債權的雙軌並進下，逾放比降至0.16%，為近十年新低；備抵呆帳覆蓋率自2020年334.66%提升至797.47%，風險控管成效顯著。

面對全球經濟不確定、貿易政策變動、匯率波動與地緣政治風險升溫等挑戰，簡志光強調，彰銀今年首季稅後純益達41.35億元，年增7.92%，創歷來單季新高，每股盈餘達0.37元，展現穩健成長動能。銀行總資產並突破3兆元大關，達3.2兆元，是營運規模的重要里程碑。

展望下半年，彰銀將以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸，深化「擴大雙翅膀」核心策略，依循八大方向穩健推進，並持續關注美國財政與貨幣政策、全球央行利率動向及區域風險，靈活調整營運策略，為永續經營奠定穩固基礎。

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