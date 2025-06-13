我國全球淨債權國的排名滑落至第六。（資料照，中央社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布2024年底台灣國際投資部位統計，儘管去年台灣對外資產與負債雙雙創下新高，但受惠於台股大漲，外資持有台股市值大幅提升，使我國對外負債增幅超過資產成長，導致國際投資淨資產部位下滑至1兆5562.3億美元，年減1529.8億美元、減幅達9%，我國全球淨債權國的排名也自第五滑落至第六。

根據央行統計，截至2024年底，台灣對外資產總額達3兆348.7億美元，年增1481.7億美元、增幅5.1%，創歷史新高。主要是國人增持海外有價證券與市場行情回升，其中，對外直接投資達5672.8億美元、證券投資高達1兆4576.9億美元，雙雙創下新紀錄。

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對外負債方面，受惠於台股表現強勁，外資來台直接投資與證券投資分別為1522.4億美元、9862.7億美元，也創新高，我對外負債增加3011.5億美元至1兆4786.5億美元，年增幅高達25.6%。

官員指出，去年台股上漲28.5%，漲幅僅次於美國那斯達克指數，其中外資持有的電子類股更大漲43.2%。

由於我國對外負債結構中，外資對台灣證券的投資比重達66.7%，其中股票與基金占66.4%，股市大漲直接推升負債規模。

相較之下，我對外資產中，股權與投資基金僅占13.9%、債券占34.1%，配置相對穩健，漲幅較為有限，資產增幅不及負債，導致淨資產下滑。

央行官員強調，淨債權國排名變動無法單以好壞論斷。例如，新加坡也因股價上漲，排名由第9滑落至第11；韓國則因股市下跌9.6%、對外負債減少，排名反而從第11升至第9。

官員也指出，台灣長年維持經常帳順差，整體國際投資部位規模龐大，不論是外資投資國內市場，或是國人資產配置至海外，皆反映台灣金融市場與經濟體量同步擴張的趨勢。

台股強漲推升外資部位，台灣淨債權國地位退居全球第六。（記者陳梅英攝）

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