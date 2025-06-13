晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股強漲推升外資部位 台灣淨債權國地位退居全球第六

2025/06/13 18:18

我國全球淨債權國的排名滑落至第六。（資料照，中央社）我國全球淨債權國的排名滑落至第六。（資料照，中央社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布2024年底台灣國際投資部位統計，儘管去年台灣對外資產與負債雙雙創下新高，但受惠於台股大漲，外資持有台股市值大幅提升，使我國對外負債增幅超過資產成長，導致國際投資淨資產部位下滑至1兆5562.3億美元，年減1529.8億美元、減幅達9%，我國全球淨債權國的排名也自第五滑落至第六。

根據央行統計，截至2024年底，台灣對外資產總額達3兆348.7億美元，年增1481.7億美元、增幅5.1%，創歷史新高。主要是國人增持海外有價證券與市場行情回升，其中，對外直接投資達5672.8億美元、證券投資高達1兆4576.9億美元，雙雙創下新紀錄。

對外負債方面，受惠於台股表現強勁，外資來台直接投資與證券投資分別為1522.4億美元、9862.7億美元，也創新高，我對外負債增加3011.5億美元至1兆4786.5億美元，年增幅高達25.6%。

官員指出，去年台股上漲28.5%，漲幅僅次於美國那斯達克指數，其中外資持有的電子類股更大漲43.2%。

由於我國對外負債結構中，外資對台灣證券的投資比重達66.7%，其中股票與基金占66.4%，股市大漲直接推升負債規模。

相較之下，我對外資產中，股權與投資基金僅占13.9%、債券占34.1%，配置相對穩健，漲幅較為有限，資產增幅不及負債，導致淨資產下滑。

央行官員強調，淨債權國排名變動無法單以好壞論斷。例如，新加坡也因股價上漲，排名由第9滑落至第11；韓國則因股市下跌9.6%、對外負債減少，排名反而從第11升至第9。

官員也指出，台灣長年維持經常帳順差，整體國際投資部位規模龐大，不論是外資投資國內市場，或是國人資產配置至海外，皆反映台灣金融市場與經濟體量同步擴張的趨勢。

台股強漲推升外資部位，台灣淨債權國地位退居全球第六。（記者陳梅英攝）台股強漲推升外資部位，台灣淨債權國地位退居全球第六。（記者陳梅英攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財