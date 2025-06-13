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和碩強化美國佈局 斥資28.2億元設全資子公司

2025/06/13 17:30

和碩集團投資8500萬美元設立美國全資子公司，作為長期業務需求投資的一環。（記者方韋傑攝）和碩集團投資8500萬美元設立美國全資子公司，作為長期業務需求投資的一環。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）今日指出，旗下子公司PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.董事會做出現金投資決議，投資8500萬美元（以交易時匯率估算約新台幣28.2億元）設立美國全資子公司，作為長期業務需求投資的一環。此舉反映公司因應全球地緣政治與客戶近岸製造趨勢，持續強化在北美的營運據點與製造能力。

和碩指出，該筆資金將依子公司資金需求，採一次或分次增資方式投入，並由董事會決議通過。交易後和碩對該美國子公司持股比例為100%，不涉及關係人交易，也未附帶任何契約限制條款。此項投資金額約占公司最近期財報總資產0.39%、占歸屬母公司權益比重1.4%，將挹注北美營運發展，為未來接單及生產彈性預作部署。

和碩（4938）管理階層近期評估赴美設廠計畫進入最後階段，德州被視為優先考量地點。隨著AI伺服器需求升溫，加上電動車布局擴大，集團啟動新一波產能全球重整策略，不僅能降低關稅與運費壓力，更為爭取北美客戶大單做出中長期布局。此次投資被視為為德州設廠佈局，不過確切廠址尚未決定。

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