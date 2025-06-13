下半年關稅拉貨效應消退 台綜院估今年經濟成長2.9％

台灣綜合研究院發布最新經濟預測，今年經濟成長2.9%。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣綜合研究院今天發布最新經濟預測，考量下半年與美國的關稅談判結果將逐漸明朗，急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，預估今年台灣經濟成長難「保3」、為2.90%，不過消費者物價指數（CPI）年增率略低於通膨警戒線。

台綜院指出，全球經濟正面臨貿易摩擦升溫、金融市場波動、供應鏈再重組及國際規則弱化的多重挑戰，全球貿易緊張局勢的升級與關稅談判不確定性，更進一步抑制了各國投資活動與經濟成長前景，經濟下行風險持續升高。

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根據台綜院，今年以來台灣經濟表現，主要因美國對等關稅暫緩，海外需求提前拉貨效應湧現，再加上全球人工智慧（AI）熱潮依舊，海外資通產品需求強勁，外需出口創高並帶動民間投資加速擴充產能，上半年在詭譎多變的國際經貿局勢下，經濟成長動能充沛，表現優於去年底預估。

然而，下半年與美關稅談判結果將逐漸清晰明朗，台綜院分析，這將導致急單拉貨效應消退， 關稅實質效果顯現，台灣經濟成長將呈現前高後低態勢，預估2025年台灣經濟成長仍須保守看待，全年經濟成長率估為2.90%，CPI年增率則為1.98%。

民間消費部分，因全球經貿不確定性，股市波動加劇，影響民眾消費信心，民間消費成長轉趨平緩，台綜院預估實質民間消費成長為1.50%。上半年受惠AI、HPC雲端等新興科技應用需求攀升，國內廠商加速擴充產能，資本設備進口屢創新高大幅成長，預估實質民間投資成長成長率為4.54%。

台綜院總結，今年上半年台灣受提前拉貨效應湧現，出口表現意料之外，同時受惠於全球半導體週期好轉，全球人工智慧與高科技產品需求持續，帶動民間投資，因此上半年經濟成長優於預期，但下半年起與美關稅談判結果揭曉，海外急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，台灣的考驗正要開始，面臨國內外諸多問題與挑戰，須謹慎因應。

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