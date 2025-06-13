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比去年多近1倍！路透曝鴻海印度製97％ iPhone全運往美國

2025/06/13 15:48

路透曝鴻海印度製97%iPhone全運往美國（法新社資料照）路透曝鴻海印度製97%iPhone全運往美國（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果為應對川普高關稅，將印度製iPhone全運往美國，路透報導，海關數據顯示，今年3月到5月，鴻海從印度出口價值達32億美元（約新台幣947.2億元）的iPhone，平均有97%運往美國，而去年平均只有50.3%運往美國，這明確顯示蘋果致力繞過美國對中國課徵的高額關稅。

蘋果和鴻海均未回覆路透社的置評要求。

路透社率先披露的這些數據顯示蘋果已調整在印度的出口佈局，幾乎只服務美國市場，而過去這些iPhone的出口範圍涵蓋荷蘭、捷克和英國等地。

根據路透社看到的海關數據，鴻海今年5月從印度向美國出貨的iPhone價值近10億美元（約新台幣296億元），是繼今年3月創下13億美元（約新台幣384.8億元）紀錄之後的歷來次高。

路透報導，美國總統川普本月11日說，在美中同意一項尚待雙方領袖批准的調降關稅計畫後，中國將面臨55%的關稅。

印度和美國多數貿易夥伴一樣被課徵10%的基準關稅，目前正嘗試談判以避免被課徵26%的「對等」關稅。

川普5月嚴厲指責蘋果在印度增產，他回想自己對蘋果執行長庫克（Tim Cook）說：「我們對你們在印度建廠沒興趣，印度可以顧好自己，他們做得很好，我們要你們在這裡（美國）建廠。」

今年前5個月，鴻海已從印度向美出貨價值達44億美元（約新台幣1302.4億元）的iPhone，而去年全年也不過37億美元（約新台幣1095.2億元）。

研究機構Counterpoint Research資深分析師辛赫（Prachir Singh）說：「我們預期2025年印度製iPhone將佔全球iPhone出貨量的25%到30%，2024年這個佔比是18%。」

海關數據顯示，印度另1家規模較小的iPhone供應商塔塔電子公司（Tata Electronics）今年3月和4月平均輸出近86%的iPhone產量到美國，5月的數據則尚未公布。

根據數據，這家屬於印度塔塔集團（Tata Group）的公司去年7月才開始出口iPhone，而去年只有52%的出貨目的地是美國。塔塔電子不願就相關數據置評。

蘋果每年在美國售出超過6000萬支iPhone，其中約8成是在中國製造。

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