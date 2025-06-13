川普對等關稅豁免大限將至 謝金河：看起來可能會延期

謝金河研判，美國總統川普的對等關稅豁免期可能會持續延期。。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三表示，未來幾週內將向主要經濟體發送信函，設定單邊關稅稅率，在7月9日的最後期限前，對數十個經濟體重新徵收更高的關稅。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這場關稅大戰走到這裡，已接近尾聲，以川普的性格，他對於接下來100多個國家的關稅談判可能不會有太大的耐心，90天豁免期已經過了三分之二，只談成一個英國，看起來很可能會延下去，大家要有耐心往下看下去！

謝金河在臉書PO文表示，從4月2日發動的對等關稅大戰，經歷了兩個多月，最後聚焦在中國。雙方一開始角力，姿態都擺很高，後來川普先放軟，表示要對中國降關稅，接下來是雙方一連串的談判，先是瑞士回合，由貝森特和何立鋒主談，最後的恊議是美國對中國從145%降為30%，中國對美國從125%降到10%，中國一開始說不跪，後來雙方互相跪。接下來是川普和習近平通電話，隨即有英國回合的會談，這次美國派出三個代表，除了貝森特，加上盧特尼克和葛里爾。

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謝金河指出，這次英國回合的談判，最後的稅率是中國對美國仍維持10%，但美國對中國變成55%，這其中包括中國開放對美國的稀土出口管制，美國開放中國留學生到美國留學。川普第一時間在他的社群網站上分享稱，美國獲得55%的稅率，而中國只得到10%，他又帶了一筆說兩國關係非常好！照理說，中國的關稅從瑞士回合的30%變成55%，中國應該很氣餒，甚至很失望才對，但結束英國回合談判，中國是開心的，原來這個稅率計算有魔術，55%的關稅怎麼來的？

謝金河續指，在拜登時代，美國對中國的關稅是25%，這回加上川普上任兩次對芬太尼課10%，等於加20%，最後的10%是這次關稅豁免90天，各國維持的10%。上次英國談出來的稅率也是10%，中國最後的10%是這樣來的，加起來是55%，對川普來說，美國獲得重大勝利，對中國來說，美國並沒有對中國增加額外關稅，雙方都開心！

謝金河直言，這場關稅大戰走到這裡，已接近尾聲，以川普的性格，他對於接下來一百多個國家的關稅談判可能不會有太大的耐心，90天豁免期已經過了三分之二，只談成一個英國，看起來很可能會延下去！大家要有耐心往下看下去！

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