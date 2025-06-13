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澄清湖案小股東要中信金向辜仲諒求償 董座顏文隆力挺「他是冤枉的」

2025/06/13 10:27

中信金今日召開股東常會，由中信金董事長顏文隆主持（記者李靚慧翻攝）中信金今日召開股東常會，由中信金董事長顏文隆主持（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今日召開股東常會，中信金董事、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，因「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，月前遭判有期徒刑7年8月，遭小股東質疑，中信金是否要向辜仲諒「求償」？對此，中信金董事長顏文隆為辜仲諒喊冤，強調「他是冤枉的」。

中信慈善基金會董事長辜仲諒因澄清湖購地弊案，被控涉嫌以低買高賣方式，將位於高雄市鳥松的澄清湖大樓賣給中信銀，造成中信銀1億餘元損失。一審台北地方法院依違反銀行法等罪，判辜仲諒7年8月有期徒刑，全案可上訴。

辜仲諒因擔任中信金董事，也遭外界質疑是否適格，金管會更發聲要「知所進退」，而辜仲諒已在5月底主動發布聲明，表示將在6月13日股東常會後，遞交辭任書，辭去董事職務。

今日中信金的股東常會中，小股東的第一個問題，就是質疑辜仲諒的資格，認為此案是否對中信金造成損失？中信金是否應該對辜仲諒求償？

對此，中信金董事長顏文隆直言「我認為辜仲諒是冤枉的」，並指派中信金法務長金延華進行說明。

金延華表示，澄清湖案是94年間的交易，台北地檢署在108年提起公訴，所以今年5月才做出判決，但此案，中信金在99年間已進行內部調查，確認交易的相關公司，是中信金子公司中信資產管理公司，在海外設立的特殊目的公司（SPV），所有的獲利都匯入中信金子公司中信資產管理，相關資料已刊登在99年的年報，外部律師常在法律事務所也提出了報告。

常在法律事務律師林哲誠說明，此案被告都已提出上訴，目前台北地院一審判決還未確定，依據相關交易文件，律所認為參與交易的公司，都是屬於中信金海外轉投資設立的特殊目的公司（SPV），相關交易款項都留存在中信金、並未流入相關人員個人，中信金並未受到任何損害。

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