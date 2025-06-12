首次！歐盟將制裁中國銀行 外媒曝原因

歐盟正準備對2家中國銀行進行制裁。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟正準備對2家中國銀行進行制裁，因為他們涉嫌協助俄羅斯繞過現有貿易限制。若成真，這將是歐盟首次針對第三國銀行展開此類行動，被視為對中國的重大升級。

綜合《金融時報》、《彭博》報導，4位知情的官員透露，這項制裁被納入歐盟執行委員會最新一輪的制裁提案中，該提案需獲得所有成員國一致同意方可實施。此舉標誌著歐盟對中國涉嫌協助莫斯科規避貿易限制的制裁行動進一步升級。

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據2名官員透露，被列入考慮制裁名單的是兩家規模不大的中國地區性銀行，這些銀行透過加密貨幣交易協助俄方進口已被歐盟禁止的商品，不過該制裁案在成員國協商過程中仍可能有所修改。

此舉正值歐盟加大對俄羅斯施壓之際，意在削弱其經濟實力、促使莫斯科重返和平談判，同時展現歐洲對基輔的堅定支持。官員指出，美國總統川普對下週在加拿大舉行的G7高峰會上是否支持進一步制裁俄羅斯，將大大影響歐盟是否能通過這項新制裁案。《金融時報》指出，此制裁也出現在外交敏感時機，歐盟正準備下月與中國國家主席習近平在北京舉行高峰會。

歐盟執委會發言人Paula Pinho表示，整體制裁目的是「防止透過建立替代金融體系進行規避行為」。過去，北京曾譴責歐盟針對中國企業的制裁，這些企業被指協助俄羅斯作戰。中方否認向莫斯科提供致命性武器，並指控歐盟在與俄貿易上的「雙重標準」。

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