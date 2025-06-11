萬泰科NVLINK需求強勁 AI傳輸線切入新成長期

萬泰科董事長張銘烈（右起）、總經理張程雅今日出席法說會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕高階傳輸線材大廠萬泰科技（6190）看準AI伺服器與輝達（NVIDIA）新平台需求延燒，積極擴充AI高速線材產能，總經理張程雅今日出席法說會，談到受惠於輝達（NVIDIA）連接模組NVLINK需求強勁，預估第四季高速線出貨需求將超過現有產能，並將加速啟動第三階段產能建置，迎接2026年成長拐點。

萬泰科技指出，隨著輝達開放NVLINK架構、推出GB200等AI伺服器平台，帶動AI機架內外部高速連接需求暴增，不僅使目前出貨交期遞延至2026年底，也使全球線材供應鏈面臨產能缺口。萬泰科雖為後進者，但因切入時間精準、學習曲線短，近期已獲美國OEM客戶送樣通過認證，AI高速線在5月試產、6月小批量出貨後，第四季預估值達700萬米，超出現有產能。

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為因應未來市場需求，萬泰科2025年第四季將完成第三階段擴產建置。公司規劃，泰國廠區月產能將自現行200萬米於年中提升至800至1,000萬米，2026年進一步邁向2,000萬米。萬泰科也同步強化越南網路線產能布局，台灣廠則專注於氟塑料等高階線材與AI應用產品。公司表示，目前AI伺服器出貨呈現逐月成長，受惠於OEM端訂單回流，整體營運維持正向動能。

在原物料方面，萬泰科強調，公司最大競爭優勢之一為氟塑料（如FEP）應用經驗深厚。與3M、大金、杜邦等供應商合作已超過15年，在市場缺料時可優先取得貨源，確保生產不中斷。相較於過去使用的PE或PP材料，目前5.0規格以上皆須使用氟塑料，高毛利產品在整體市場僅佔約10%，但萬泰科在此領域具明顯市占優勢，初期AI高速線毛利率達25%，隨著產能放大，有望上看30%。

就國際局勢與匯率影響，萬泰科坦言，第二季雖營收未受明顯影響，但新台幣升值使成長性打折；第三季展望保守，主因部分客戶提前備貨。不過，目前美國客戶對在地經濟情勢趨於樂觀，對等關稅的緊張情緒已緩解，7月訂單陸續回籠。客戶多數選擇自行吸收10%的基礎關稅，後續對等關稅仍待觀察，若90天豁免期延長或談判出現新條件，將牽動市場節奏。

根據公司財報，萬泰科2025年第一季合併營收達22.62億元，年增32.67%，稅後淨利1.16億元，年增49.58%，EPS為0.72元，創下單季歷史第三高紀錄。展望未來，萬泰科預估AI高速線營收占比將於2026年超過8%，配合高毛利產品線持續成長，將帶動整體營收年複合成長率達20%至25%，成為AI基礎建設供應鏈不可或缺的一環。

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