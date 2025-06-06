晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

橙的建置B2B線上銷售平台 胎壓監測器強攻歐美AM市場

2025/06/06 18:30

胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）今天召開股東會。（橙的電子提供）胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）今天召開股東會。（橙的電子提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）今天召開股東會，橙的表示，將持續強化胎壓監測器於歐洲、美洲等AM（售後服務）市場的競爭優勢，並建置B2B線上銷售平台與物流服務，擴大滿足當地大型連鎖通路門市的需求，帶動營運成長動能。

橙的今天股東會通過，2024年全年合併營收為4.06億元，年增11.16％，受惠旗下美洲與歐洲客戶的需求明顯穩定成長，推升產能稼動率逐步攀升，加上認列台幣匯率貶值帶來的匯兌利益，去年稅後淨利4355萬元，年增76.42％，每股盈餘1.87元，年增76.42％，創近9年來新高。

橙的考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經股東會決議通過2024年盈餘分配案，配發每股1.65元股利，包括每股0.35元現金股利、每股1.3元股票股利，配發率高達88.24％，已連續4年股利配發率超過8成。

展望2025年第二季，橙的看好隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，加上美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，未來接單表現有望持續隨著客戶需求高漲而保持良好水準，且台灣市場隨著法規要求所有小型轎車標配TPMS後，未配備TPMS的既有車主加裝需求於近期逐步升溫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財