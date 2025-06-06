橙的建置B2B線上銷售平台 胎壓監測器強攻歐美AM市場

胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）今天召開股東會。（橙的電子提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）今天召開股東會，橙的表示，將持續強化胎壓監測器於歐洲、美洲等AM（售後服務）市場的競爭優勢，並建置B2B線上銷售平台與物流服務，擴大滿足當地大型連鎖通路門市的需求，帶動營運成長動能。

橙的今天股東會通過，2024年全年合併營收為4.06億元，年增11.16％，受惠旗下美洲與歐洲客戶的需求明顯穩定成長，推升產能稼動率逐步攀升，加上認列台幣匯率貶值帶來的匯兌利益，去年稅後淨利4355萬元，年增76.42％，每股盈餘1.87元，年增76.42％，創近9年來新高。

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橙的考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經股東會決議通過2024年盈餘分配案，配發每股1.65元股利，包括每股0.35元現金股利、每股1.3元股票股利，配發率高達88.24％，已連續4年股利配發率超過8成。

展望2025年第二季，橙的看好隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，加上美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，未來接單表現有望持續隨著客戶需求高漲而保持良好水準，且台灣市場隨著法規要求所有小型轎車標配TPMS後，未配備TPMS的既有車主加裝需求於近期逐步升溫。

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