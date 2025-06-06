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Hello Kitty股票成交額竟打敗市值王豐田汽車！彭博揭關鍵原因

2025/06/06 15:55

5月Hello Kitty股票成交額打敗市值王豐田汽車！（路透資料照）5月Hello Kitty股票成交額打敗市值王豐田汽車！（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Hello Kitty所有者三麗鷗5月股票成交額高達2.1兆日圓（約新台幣4410億元），超越日本市值王豐田汽車，主要原因是三麗鷗被納入MSCI成份股，且對關稅風險具有彈性。

彭博報導，根據交易所週五發佈的數據，5月份三麗鷗股票在東京證券交易所的交易總額為2.1兆日圓，比上個月翻了1倍多，而豐田的股票交易額超過1.7兆日圓（約新台幣3570億元）。

Okasan Securities（岡山證券）首席策略師Fumio Matsumoto表示，三麗鷗在面臨美國關稅盈利不確定性的環境中，相對具有彈性，此外，三麗鷗被納入MSCI指數使全球投資者更容易購買該公司。

三麗鷗在5月納入MSCI日本指數的成份股，受此激勵，5月份股價上漲了12%。

而豐田汽車則受到美國關稅衝擊，5月營收降至2.2兆日圓（約新台幣4620億元），在關稅的不確定與車市競爭日益加劇，營運面臨艱巨考驗，上個月股價只小漲1.5%。

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