大立光董座林恩平：旺季拉貨逐月遞增 下半年沒樂觀理由

大立光今日舉辦股東會。圖為董事長林恩平。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今日表示，下半年受美國關稅、匯率波動影響，「沒有樂觀理由」；不過他也說，6月、7月拉貨動能將會逐漸增強，因新機備貨，8月動能也會強於7月，產能估第3季滿載。

大立光今日舉辦股東會，林恩平於會後受訪表示，因大立光的現金部位以台幣、美元各半，近期受匯率波動影響，6月台幣升值對單月的毛利率影響為4%至5%，美元「不可避免地」產生匯損。

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針對產能狀況，林恩平則估第3季產能利用率滿載，台中7200坪新廠將在第3季底完工，擴充手機鍍膜產能，今年會再加買設備，待有空間時移入；目前大立光自有廠房（含新廠）共10座，加上2座租用廠房。

針對機器人商機，林恩平今日更新，機器人領域含人形、機器手臂不只1家客戶，唯皆尚未量產，人形機器人視覺產品將在年底前出貨給海外客戶，不過因規格不高，未來競爭者會有很多，持續觀察規格變化；機器人移動、測距、對焦等功能也仍需由硬體支援，利於光學產業。

研調預估，今年全球手機出貨將年增2.3%，成長幅度相較去（2024）小，其中AI手機扮演重要成長動能，林恩平表示，今年某些手機鏡頭規格還是開很高、雖然量少，不過仍顯示部分規格提升仍要硬體支撐，為強化攝影所需的高規鏡頭仍會放在手機。

林恩平今日也說，目前非手機領域也持續耕耘，車用鏡頭持續階新案與小量出貨，不過大根光學尚未獲利，隱形眼鏡子公司星歐等2公司已獲利，沒有特別預設哪一家子公司會先轉盈，也未有掛牌規劃；轉投資持續物色中。

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