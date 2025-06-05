殺敵1千自損8百？川普899條款恐導致美國「這群人」成本飆升

專家表示，川普899條款恐導致美國借款人成本飆升，為自己的政府買單。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普稅收和支出法案中的第899條款本意是對加拿大、英國和法國等國的數位服務稅進行報復，但法律專家警告，這項「報復稅」可能讓美國借款人成本飆升，為自己的政府買單。

當一項旨在懲罰外國投資者的稅收措施可能最終反噬美國企業時，華爾街再次見證了政策制定者的"智慧"。

請繼續往下閱讀...

華爾街見聞報導，川普稅收與支出法案中的第899條款針對的是那些實施數位服務稅或其他被美國視為不公平的企業稅收規則的國家。來自這些國家的投資者和公司從美國資產中獲得的收入將面臨逐步提高的稅率，分析師稱之為「報復稅」。

然而，律師事務所A&O Shearman華盛頓辦事處合夥人Matthew Brown表示，第899條款可能會涉及外國銀行向美國分支機構外向美國借款人放貸的情況，而此將以傷害美國公司的方式影響貸款利息支付，許多貸款協議要求借款人承擔在協議簽署後實施的此類稅收上調，這些要求稱為預扣稅總額義務。借款人向美國政府繳納預扣稅，但必須"補足"付款，以確保放貸方仍能收到全額利息。

例如，5%的預扣稅將要求欠款1000美元（約新台幣3萬元）利息的借款人向美國政府繳納50美元（約新台幣1500元），然後補足付款，使放貸方仍能收到1000美元，借款人的稅收和利息合併支付實際上約為1053美元（約新台幣3.15萬元），因為補足付款本身也需要繳納預扣稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法