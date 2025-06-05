攜手華航購國產永續航空燃油 台積電：支持價值鏈能源轉型

華航與台積電合作「企業商務旅行SAF減碳計畫」。（華航提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（5日）是世界環境日，華航與台積電宣布合作「企業商務旅行SAF減碳計畫」。台積電出資支持華航購買台灣自產永續航空燃油（SAF），透過碳抵換機制，藉此抵員工差旅碳排。華航表示，雙方除共享減碳效益，也支持台灣能源轉型，邁向2050淨零碳排。

華航今年擴大向國內油商採購在台自產的SAF添加於桃園出發國際航班，可較傳統燃油減少超過80%的碳排，並持續拓展「SAF夥伴合作計畫」，邀上下游廠商及客戶參與，促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展。

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台積電是全球半導體產業巨擘，隨著其佈局全球，員工商務旅行需求強勁，透過商務飛行減碳合作，預估全年差旅可減少逾千噸碳排。華航及台積電也藉此合作，實踐雙方ESG目標。

台積電表示，員工商旅橫跨全球，華航不僅提供飛行的優質服務，更為台灣業界推動SAF先驅，雙方共同推動跨產業的永續行動，支持價值鏈能源轉型，意義非凡。

華航是國內首家於2017年起新機飛渡導入使用SAF的航空公司，也是首位於商用載客航班添加SAF的國籍航空；同時串聯企業夥伴，首創客運航班單次性價值鏈合作，也推動台灣航空史上首次全貨機添加SAF。

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