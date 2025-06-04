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輝達被影射想挖台積電工程師 祭高達540萬元年薪

2025/06/04 21:21

tomshardware研究東森新聞報導中提出的信息圖（見圖），新聞確實「聽起來很刺激」，經過翻譯暗示「輝達搶人」。（tomshardware取自EBC新聞圖片）tomshardware研究東森新聞報導中提出的信息圖（見圖），新聞確實「聽起來很刺激」，經過翻譯暗示「輝達搶人」。（tomshardware取自EBC新聞圖片）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒tomshardware引述台灣東森新聞（EBC News）報導，輝達據稱正利用豐厚的薪資待遇，吸引工程師填補關鍵職位，並推動雄心勃勃的擴張計畫，甚至傳出提供高達18.5萬美元（台幣550萬元）的年薪有意挖角台積電的工程師。

輝達即將在台灣開設第二個研發中心，為了充分利用這個新研發中心，輝達需要最頂尖的人才，而這筆開銷可不小。由於研發擴張計劃，輝達必須繼續加快招募更多技術熟練的工程師。

根據Tom's Hardware查閱的輝達公司網站上的招聘資訊顯示，截至招聘資訊發佈時，該公司在印度共有97個職缺。

tomshardware仔細研究東森新聞報導中提出的信息圖（見圖），新聞確實「聽起來很刺激」，經過翻譯暗示「輝達搶人」（robs people），但在信息圖的其他地方，它用更商業化的措辭解釋這一點：「去年，輝達用高薪挖走了業內人才。」

東森新聞稱，輝達開出的年薪最高可​達550萬新台幣（約18.5萬美元），用於挖走或留住高級工程師。消息人士暗示，對於一位可能只有兩或三年經驗的工程師來說，300萬新台幣（約10萬美元）的年薪並不難。

同樣重要的是，一位剛從學校畢業加入輝達的研究生（碩士）工程師，應該能夠要求150萬至200萬新台幣（約5萬至8.3萬美元）的年薪。

即使這些薪水可能看起來很低，但考慮到台灣科技員工傳統上獲得的豐厚年終獎金，以及可能獲得的豐厚股票選擇權，整體薪資算高。

此外，台灣的生活成本也不錯。的數據顯示，在台灣生活比在美國便宜24.9%（不含房租），如果算上房租，則便宜37.9%。

tomshardware指出，台灣媒體對科技的關注度相對較高，日常新聞節目充斥著大量關於台積電、聯發科、宏碁、華碩等公司的報導。因此，除最新肥皂劇明星性醜聞的新聞外，民眾還會看到關於上述科技公司、半導體業總體情況，以及主要科技股股票的精彩內容。

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