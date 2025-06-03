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台酒OMAR威士忌 拿下舊金山烈酒大賽「四金四銀」

2025/06/03 19:22

台酒OMAR威士忌 拿下舊金山烈酒大賽「四金四銀」台灣菸酒公司的OMAR威士忌，拿下今年美國舊金山烈酒大賽「四金四銀」獎牌。（資料照／記者王孟倫攝）
《飲酒過量有礙身體健康 喝酒不開車》

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣威士忌再度於國際烈酒，搶下大獎！一年一度的2025年美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC），日前結果出爐，其中，國營事業台灣菸酒公司旗下的「OMAR威士忌」這次共拿下4面金牌及4面銀牌，再次取得好成績。

台酒為財政部百分百持股的國營事業，其中，OMAR威士忌是由南投酒廠生產釀造美國舊金山世界烈酒競賽於西元2000年創立，競賽項目包含白色烈酒、棕色烈酒、威士忌、白蘭地、利口酒及其它等多項類別，為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一。

台酒主管表示， OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠以非冷凝過濾工法，保留天然色澤，展現威士忌最道地而原始的風味，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱；2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，累計拿下百面以上獎牌，更多次奪得「台灣最佳威士忌」等獎項。

「高品質的威士忌不再是歐洲的專屬」，台酒主管表示，從OMAR的得獎紀錄，可以證明台灣可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，並帶給全世界威士忌愛好者，不同於蘇格蘭威士忌。

本次榮獲金牌獎的「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」及「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」，係南投酒廠沿襲正統蘇格蘭麥芽威士忌製程，經橡木桶熟成4年以上後調配而成的作品，更榮獲「財政部優質酒類認證」肯定，皆為價格平實、酒質優異的臺灣威士忌代表性作品。

另外，榮獲金牌的兩款OMAR威士忌，風格皆相當強烈且鮮明，「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶） 」以小型蒸餾器產出厚實甜美的麥芽新酒，在美國白橡木所製成的新橡木桶中蛻變熟陳，散發出辛香料、焦糖、奶油等甜美滋味。

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