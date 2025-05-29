艾美特Q2旺季營運轉佳 中國市場疲軟挑戰大

艾美特-KY今日舉辦股東會。右二為董事長史瑞斌，右一為財務長何美秀。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電廠商艾美特-KY（1626）今日舉辦股東會，因該公司佔營收比重50%的自有品牌主要面向中國市場，今年持續面臨消費力下降與不景氣的挑戰，董事長史瑞斌表示，中國消費力疲弱，平均單價下降5至10%，導致毛利下滑，預計第二季旺季後會有所改善。

艾美特第一季稅後淨損6464萬元，每股稅後虧損（EPS）0.43元，已經連虧三季，且單季毛利率為15.8%，季減7.1個百分點、年減0.6個百分點。前4月累計營收則為30.8億元、年增10%。

請繼續往下閱讀...

史瑞斌表示，中國景氣受中美貿易談判影響甚鉅，艾美特對美國的出口量很少，但也間接被總體環境不景氣影響。此外，今年因天氣未熱，稍嫌涼快，風扇季起步稍晚，不過鋪貨與促銷已經準備完善，將努力達成銷售目標。

艾美特也說，外銷市場因出口價格競爭太激烈，必須謹慎接單，美元貶值對日韓客戶影響不小，客戶終端價格無法競爭，公司就需要在出貨價格上些微調整。

展望未來，艾美特指出，未來5至10年中國市場經營策略不變，並將跨足其他散熱產品，希望明年可以量產電子業的伺服器零件，並找專業夥伴合作或合資發展跨界合作，產品目前已在測試中。

針對土地開發的租賃地產，艾美特表示，受中國景氣不佳影響，租金收入些微下滑，目前委託專業租賃公司代理租賃，扣掉自用以外8成皆對外出租完成，租金收入1年約2000萬人民幣，地鐵預計12月通車將會使租金有另一波的上漲。

艾美特表示，面對艱難的大環境，將秉持堅守本業，並積極與其他行業異業合作，減少人力成本，強化人才的培養來度過景氣寒冬，預計今年狀況將優於去年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法