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2025下半年多3天假！4+1國假讓台灣「世界排名」暴漲

2025/05/29 10:34

2025下半年多3天假！4+1國假讓台灣「世界排名」暴漲總統府28日發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，今年起新增4+1天國定假日。（本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕總統府28日發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，今年起新增4+1天國定假日，包含小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日，5月1日勞動節也改為全國放假，這讓台灣全年國定假日天數將因此一舉優於全球平均天數。

國際履歷網站resume.io根據全球197個國家法定有薪年假與國定假日的法規資料，以每週工作5天的全職最低薪資員工「在職1年」之後享有的有薪假起算天數進行排名，特休假、國定假日都包含在內。

在原先resume.io的資料中，台灣以「7天特休」加上「10天國定假日」、總共17天有薪休假天數，排在全球197個國家中的「倒數第8」，與菲律賓、奈及利亞以及黎巴嫩並列。

2025全球「最少有薪假」國家排名：

1. 密克羅尼西亞：特休0+國定假日9：共9天

2. 美國：特休0+國定假日10：共10天

2. 諾魯：特休0+國定假日10：共10天

4. 帛琉：特休1+國定假日11：共12天

5. 吉里巴斯：特休0＋國定假日13：共13天

6. 墨西哥：特休6+國定假日8：共14天

7. 中國：特休5+國定假日11：共16天

8. 台灣：特休7+國定假日10：共17天

8. 菲律賓：特休5+國定假日12：共17天

8. 奈及利亞：特休6+國定假日11：共17天

8. 黎巴嫩：特休15+國定假日2：共17天

不過隨著我國立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》、新增「4+1天」國定假日，以及總統府28日發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，台灣在2025下半年多出3天假期，這使台灣變成「7天特休」加上「13天國定假日」、總共20天有薪休假，這也讓台灣的「有薪休假天數」在國際排名中暴漲，來到「倒數第11」。

2025全球「最少有薪假」國家排名（台灣新增3天國定假日後）

1至8名除台灣外，於前述排名相同

9. 新加坡：特休7+國定假日11：共18天

9. 印度：特休15+國定假日3：共18天

9. 汶萊：特休7+國定假日11：共18天

9. 突尼西亞：特休12+國定假日6：共18天

10. 泰國：特休6+國定假日13：共19天

10. 馬來西亞：特休8+國定假日11：共19天

10. 加拿大：特休10+國定假日9：共19天

11. 坦尚尼亞：特休3+國定假日17：共20天

11. 薩摩亞：特休10+國定假日10：共20天

11. 斐濟：特休10+國定假日10：共20天

11. 智利：特休15+國定假日5：共20天

11. 巴哈馬：特休10+國定假日10：共20天

11. 台灣：特休7+13國定假日：共20天

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