晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

王品集團三品牌攜手「一〇八抹茶茶廊」推雙茶聯名企劃

2025/05/27 19:13

王品（2727）集團旗下3大日系品牌─陶板屋和風洋食、藝奇日本料理、阪前鉄板焼き，攜手被譽為「日本茶界經典」的宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，在全台50間門店同步推出最大規模的「雙茶聯名企劃」，將日本直送的京都宇治抹茶與靜岡焙茶，巧妙融入3大品牌的夏季料理，期帶動第二季業績。（王品提供）王品（2727）集團旗下3大日系品牌─陶板屋和風洋食、藝奇日本料理、阪前鉄板焼き，攜手被譽為「日本茶界經典」的宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，在全台50間門店同步推出最大規模的「雙茶聯名企劃」，將日本直送的京都宇治抹茶與靜岡焙茶，巧妙融入3大品牌的夏季料理，期帶動第二季業績。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團旗下3大日系品牌─陶板屋和風洋食、藝奇日本料理、阪前鉄板焼き，攜手被譽為「日本茶界經典」的宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，在全台50間門店同步推出最大規模的「雙茶聯名企劃」，將日本直送的京都宇治抹茶與靜岡焙茶，巧妙融入3大品牌的夏季料理，期帶動第二季業績。

6月4日至7月31日期間，只要身著抹茶綠或焙茶色系的服飾、配件或物品，到「陶板屋」內用消費2客以上套餐，每桌贈「金黃酥炸魷魚」乙份 （市價358元）；在「藝奇」內用消費2客套餐，贈「旨味磯煮鮑魚」乙份（市價320元）可累贈；前往「阪前」內用消費套餐，招待「抹茶宮城銀鮭塔」乙份（市價680元）。

王品表示，抹茶和焙茶長期多應用在甜點與飲品，為回應大眾對日料與茶文化的熱愛，陶板屋、藝奇和阪前此次攜手日本專門店一〇八抹茶茶廊，將「雙茶」作為料理的核心靈魂，嚴選最具代表性的「抹茶」與「焙茶」，打造9支聯名限定新品，6月4日在全台50間門市同步上市，為今夏餐桌注入一抹京都茶屋的清雅風味。

「陶板屋」的主菜「海陸佐一〇八雙茶」以牛排與魚排搭配由焙茶與黑蒜融合的主廚特製佐醬，再以高品質京都宇治抹茶鹽增添牛肉層次，主打和風洋食與海陸食材碰撞出的四重風味。

「藝奇」主打青翠茶韻入饌，以職人日式茶燻技法為引，主菜「一〇八抹茶海鮮盛合」嚴選鮮蝦、鮑魚、軟絲的三味珍饌，軟絲以蒸炸雙工法疊映鮮味，抹茶粉伴隨溫熱石盤，甫掀蓋就能感受海鮮與茶韻交織。

「阪前」透過日本百年傳承的稻（稈）燒技法，以職人技藝獨家呈現「稻燒日本A5黑毛和牛」，本次特別搭配雙茶佐料，香氣清雅的抹茶鹽和馥郁深焙的焙茶醬，精緻演繹和牛與茶風味的層次與餘韻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財