王品集團三品牌攜手「一〇八抹茶茶廊」推雙茶聯名企劃

王品（2727）集團旗下3大日系品牌─陶板屋和風洋食、藝奇日本料理、阪前鉄板焼き，攜手被譽為「日本茶界經典」的宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，在全台50間門店同步推出最大規模的「雙茶聯名企劃」，將日本直送的京都宇治抹茶與靜岡焙茶，巧妙融入3大品牌的夏季料理，期帶動第二季業績。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團旗下3大日系品牌─陶板屋和風洋食、藝奇日本料理、阪前鉄板焼き，攜手被譽為「日本茶界經典」的宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，在全台50間門店同步推出最大規模的「雙茶聯名企劃」，將日本直送的京都宇治抹茶與靜岡焙茶，巧妙融入3大品牌的夏季料理，期帶動第二季業績。

6月4日至7月31日期間，只要身著抹茶綠或焙茶色系的服飾、配件或物品，到「陶板屋」內用消費2客以上套餐，每桌贈「金黃酥炸魷魚」乙份 （市價358元）；在「藝奇」內用消費2客套餐，贈「旨味磯煮鮑魚」乙份（市價320元）可累贈；前往「阪前」內用消費套餐，招待「抹茶宮城銀鮭塔」乙份（市價680元）。

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王品表示，抹茶和焙茶長期多應用在甜點與飲品，為回應大眾對日料與茶文化的熱愛，陶板屋、藝奇和阪前此次攜手日本專門店一〇八抹茶茶廊，將「雙茶」作為料理的核心靈魂，嚴選最具代表性的「抹茶」與「焙茶」，打造9支聯名限定新品，6月4日在全台50間門市同步上市，為今夏餐桌注入一抹京都茶屋的清雅風味。

「陶板屋」的主菜「海陸佐一〇八雙茶」以牛排與魚排搭配由焙茶與黑蒜融合的主廚特製佐醬，再以高品質京都宇治抹茶鹽增添牛肉層次，主打和風洋食與海陸食材碰撞出的四重風味。

「藝奇」主打青翠茶韻入饌，以職人日式茶燻技法為引，主菜「一〇八抹茶海鮮盛合」嚴選鮮蝦、鮑魚、軟絲的三味珍饌，軟絲以蒸炸雙工法疊映鮮味，抹茶粉伴隨溫熱石盤，甫掀蓋就能感受海鮮與茶韻交織。

「阪前」透過日本百年傳承的稻（稈）燒技法，以職人技藝獨家呈現「稻燒日本A5黑毛和牛」，本次特別搭配雙茶佐料，香氣清雅的抹茶鹽和馥郁深焙的焙茶醬，精緻演繹和牛與茶風味的層次與餘韻。

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