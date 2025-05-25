美媒：白宮放風聲貿易談判有進展 實際與各國分歧加劇

美國暫緩對各國的對等關稅90天並展開談判，但迄今成果有限。（法新社檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普4月初對貿易夥伴不分敵友祭出高額關稅，引發全球資本市場震盪後，又突然喊暫停90天，與各國展開談判。美國政治新聞網站《Politico》23日引述知情人士指出，如今期限過去一半，談判收效甚微，甚至美國與各國間的分歧日益加劇。

據報導，美國本月初與英國達成初步貿易協議、降低雙方部分關稅後，白宮持續放風聲表示與10多個其他主要貿易夥伴的談判取得進展，但根據10名外國官員、美國商界領袖和其他熟悉談判情況人士的說法，許多談判中分歧日益加劇，外國政府也堅持己見，甚至包括渴望達成協議的亞洲國家政府。

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川普和其他高階官員最近公開承認此一事實，並表示當7月9日對等關稅生效時，他們將不得不為許多國家設定新的關稅稅率。然而，美方並未明確說明，如果未能達成協議將有什麼後果。財政部長貝森特近日表示，白宮可以制定區域關稅稅率，或對談判沒有「誠意」的國家恢復到4月2日的高額關稅。

最有可能與川普政府達成協議的國家是對美貿易順差龐大的越南和印度，但河內和新德里當局雖有（達成協議的）政治意願，速度卻不如白宮最初聲稱的那麼快。一位知情人士透露，華府和新德里正在進行「艱難談判」，至少在6月某個時間點之前，都難以達成任何協議。

該人士補充道，美印的初步協議「預計將在幾週內達成——肯定不止2到3週」，但那可能更像是未來談判的架構。

至於美國與越南的談判，一名知情人士直言「美國提出的協議條款實在糟透了」，不過越南最近仍派貿易代表團赴美，希望與美國貿易代表格里爾達成「初步協議」。一名持續關注談判的美國產業分析師表示，美越可能在7月8日的最後期限之前達成協議。

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