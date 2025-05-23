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00940「6新兵」登投信10大買超榜！這檔最搶手買逾2萬張

2025/05/23 16:49

00940「6新兵」登投信10大買超榜，萬海最搶手買逾2萬張（業者提供）00940「6新兵」登投信10大買超榜，萬海最搶手買逾2萬張（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（23日）在三大法人賣超36.45億元下，小跌18點，不過，投信則續買超62.15億元，由於正值ETF巨嬰00940換股，6檔新兵狂買，登前10大買超榜，其中又以萬海、陽明2檔最吃香，光這2檔就買逾3.3萬張，不過，在外資反手賣出下，陽明股價逆勢跌3.68%，收83.7元，而萬海由於投信買超2萬餘張，大於外資賣超1.1萬張，股價終場力守平盤。

至於00940新兵入榜者還有兆豐金、亞泥、統一與神基。

投信週五買超前10大個股，依序為國泰金（2882）2萬9791張、中信金（2891）2萬9580張、聯電（2303）2萬3915張、萬海（2615）2萬670張、陽明（2609）1萬2886張、兆豐金（2886）9944張、亞泥（1102）9452張、統一（1216）5346張、中租-KY（5871）5271張、神基（3005）3541張。

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