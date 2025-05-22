福斯人氣旅行車Passat Variant登台 起跳價157.8萬起

台灣福斯（Volkswagen）汽車今天宣佈全球熱銷的Passat Variant車系重磅登台。（台灣福斯汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯（Volkswagen）汽車今天宣佈全球熱銷的Passat Variant 車系重磅登台，共導入330 TSI Elegance、330 TSI R-Line、430 TSI R-Line Performance，建議售價分別為157.8萬元、182.8萬元、197.8萬元。

Passat是Volkswagen累積銷量第2高的車款為，僅次於Golf，台灣福斯汽車今天正式導入全新第9代Passat旗艦旅行車， 瞄準縱遊山海的冒險家或大空間家庭等各式需求消費者。

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全新Passat外觀流線美型，首次搭載雙前座氣動式紓壓按摩功能（含多重模式選擇）、ergoActive 運動型真皮座椅內有10顆獨立按摩氣囊，能夠分別根據正、副駕駛座需求調整按摩時間長度、力道強度和選擇腰部紓緩、搥打、舒展3種模式。

雙前座還擁有12+2向電動調整附記憶、便利進出功能，門邊的便攜折傘與前座傘筒，以及後座可折／伸縮式中央扶手（附置杯架與手機／平板支撐架）皆讓車室體驗更上一層；高達1,920L大容量裝載，透過後行李廂進階管理套件可以分層、固定、收納不同尺寸和形狀物品。

同時標配繁體中文第四代MIB模組化資訊娛樂系統、台灣市場專屬中文智慧語音助理與Park Assist Plus 進階自動停車輔助系統，介面清晰直覺、手感流暢，也提供多項客製化設置區塊，App-Connect 多媒體手機鏡射（含無線 CarPlay 與 Android Auto）和手機無線充電裝置，讓智慧生活無縫接軌。

全新Passat也搭載IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，新增包含路口對向來車偵測警示與轉彎煞車輔助、緊急避讓輔助和FTA 前方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）等4大配備，安全等級全面進化。

430 TSI R-Line Performance車型並具備在台首度亮相DCC Pro 進階主動式底盤控制系統，搭配同級唯一ArtVelours 類麂皮湛黑頂篷與R-Line Signature 專屬黑化外觀套件，兼具操控和質感。

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