解決非法棄置 內政部研擬營建剩餘土石方最終去處方案

中央跨部會偕同地方辦理違規傾倒廢棄土資聯合稽查行動。（內政部提供）

〔記者徐義平／台北報導〕為積極處理營建廢棄物、土方非法棄置問題，內政部跨部會與環境部、法務部分工執行，並在今日部務會議進行「營建剩餘土石方流向管理及最終去化機制」報告，未來將透過科技監控，建立廢棄物管理機制，並盤點多處潛在適合設置土資場的公有土地，讓剩餘土石方未來能有長期合法去處。

內政部部長劉世芳指出，過去營建工地產出的土石方與環境部廢棄物管理機制並不一致，經由行政院居中協調後，將與環境部建立跨部會合作平台，未來透過擴增土方最終去處、強化科技執法，及修法提高刑責等多重措施，積極處理營建廢棄物及土石方非法棄置。

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根據各縣市土石方產出與外溢情形統計，去年全國土石方總出土量高達4130萬方，光是六都就有3503萬方、占全國比重近85%，若以北、中、南來看，高達55%出自北部。

未來清運土方車輛要使用電子聯單

內政部指出，為有效管理及追蹤營建剩餘土石方流向，未來針對營建工地、土資場、及最終去化地點，清運營建剩餘土石方車輛皆要使用電子聯單及裝設GPS，讓土方清運車輛從出場、進場到稽查單位執行路邊攔檢作業，都可以透過電子聯單APP即時管控清運資訊，此舉可杜絕過去不肖業者偽造紙本聯單的情事。

此外，環境部則將在高風險路段與非法棄置熱點規劃增設監控點，借重人工智慧（AI）技術協助辨識、勾稽及通報工作，並與地方政府合作加強查處違規情事。法務部則會在查緝後，著力追討不法所得及溯源斷金流，讓不肖業者無利可圖及避免再次犯罪。

最後，內政部表示，為擴增營建剩餘土石方去化管道，「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」已送交行政院審查，未來大型開發計畫將從審議階段起即會要求落實土方減量、土方平衡原則進行規劃設計。另針對大型開發工程收容餘土及填海造陸計畫納入餘土作為填築材料等規劃，內政部已盤點多處潛在適合設置土資場的公有土地，供地方政府評估推動設置公有土資場，讓剩餘土石方未來能有長期合法去處。

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