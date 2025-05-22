中國輪胎低價傾銷 歐盟啟動反傾銷調查

歐盟執委會5月21日表示，已對中國進口的轎車和輕型貨車輪胎啟動一項反傾銷調查。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟執委會5月21日表示，在歐盟輪胎行業提出正式申訴後，已對中國進口的轎車和輕型貨車用輪胎啟動一項反傾銷調查。歐盟輪胎行業稱，來自中國的進口輪胎以不公平的價格銷售，損害了歐盟本地業者的利益。

《華爾街日報》報導，歐盟執委會指出，如果調查證實，歐盟輪胎行業因來自中國的進口輪胎傾銷而遭受損害，或面臨損害的風險，並且認定徵收反傾銷稅符合歐盟的利益，那麼該委員會可能會對相關進口商品徵收反傾銷稅。」

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歐盟執委會表示，如果初步調查結果證實存在傾銷行為，可能會在接下來的8個月內對相關進口商品徵收臨時反傾銷稅，並預計將在14個月內完成調查，屆時可能會採取最終措施。

歐盟2024年也對中國進口電動車加徵了反補貼關稅，最高達35.3%，並在原有的10%進口稅基礎上累加，使得進口中國電動車的關稅總計最高可達45.3%。 歐盟此舉是為了反制中國政府對其電動車產業的補貼，以保護歐洲汽車產業免受不公平競爭。

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