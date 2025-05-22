晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國輪胎低價傾銷 歐盟啟動反傾銷調查

2025/05/22 13:28

歐盟執委會5月21日表示，已對中國進口的轎車和輕型貨車輪胎啟動一項反傾銷調查。（路透資料照）歐盟執委會5月21日表示，已對中國進口的轎車和輕型貨車輪胎啟動一項反傾銷調查。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟執委會5月21日表示，在歐盟輪胎行業提出正式申訴後，已對中國進口的轎車和輕型貨車用輪胎啟動一項反傾銷調查。歐盟輪胎行業稱，來自中國的進口輪胎以不公平的價格銷售，損害了歐盟本地業者的利益。

　《華爾街日報》報導，歐盟執委會指出，如果調查證實，歐盟輪胎行業因來自中國的進口輪胎傾銷而遭受損害，或面臨損害的風險，並且認定徵收反傾銷稅符合歐盟的利益，那麼該委員會可能會對相關進口商品徵收反傾銷稅。」

　歐盟執委會表示，如果初步調查結果證實存在傾銷行為，可能會在接下來的8個月內對相關進口商品徵收臨時反傾銷稅，並預計將在14個月內完成調查，屆時可能會採取最終措施。

　歐盟2024年也對中國進口電動車加徵了反補貼關稅，最高達35.3%，並在原有的10%進口稅基礎上累加，使得進口中國電動車的關稅總計最高可達45.3%。 歐盟此舉是為了反制中國政府對其電動車產業的補貼，以保護歐洲汽車產業免受不公平競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財