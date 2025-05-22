市場擔憂美國債務加劇 美股大跌、台積電ADR跌0.87％

市場擔憂美國債務加劇，美國華爾街主要指數21日全收黑。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場憂心美國國會若通過總統川普（Donald Trump）提出的減稅法案，美國政府債務恐增加數以兆計美元，美國華爾街主要指數21日全收黑，美債殖利率也飆升。

綜合媒體報導，分析人士表示，共和黨此項法案可能會使美國聯邦政府36.2兆美元的債務增加3兆至5兆美元不等。美債21日拋售潮加劇，30年期美債殖利率在本週第二次升至5%以上。

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華爾街三大主要指數21日均創下一個月以來的最大單日跌幅，道瓊指數下跌1.91%，標準普爾500指數下跌1.61%，那斯達克指數下跌1.41%。焦點個股方面，輝達下跌1.9％、蘋果下跌2.3％、特斯拉下跌2.7％；台積電ADR跌0.87%，收在191.76美元。

道瓊工業指數下滑816.80點或1.91%，收41860.44點。

標準普爾500指數下挫95.85點或1.61%，收5844.61點。

那斯達克指數挫跌270.07點或1.41%，收18872.64點。

費城半導體指數下跌88.07點或1.80%，收4802.71點。

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