晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

市場擔憂美國債務加劇 美股大跌、台積電ADR跌0.87％

2025/05/22 06:39

市場擔憂美國債務加劇，美國華爾街主要指數21日全收黑。（法新社）市場擔憂美國債務加劇，美國華爾街主要指數21日全收黑。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場憂心美國國會若通過總統川普（Donald Trump）提出的減稅法案，美國政府債務恐增加數以兆計美元，美國華爾街主要指數21日全收黑，美債殖利率也飆升。

綜合媒體報導，分析人士表示，共和黨此項法案可能會使美國聯邦政府36.2兆美元的債務增加3兆至5兆美元不等。美債21日拋售潮加劇，30年期美債殖利率在本週第二次升至5%以上。

華爾街三大主要指數21日均創下一個月以來的最大單日跌幅，道瓊指數下跌1.91%，標準普爾500指數下跌1.61%，那斯達克指數下跌1.41%。焦點個股方面，輝達下跌1.9％、蘋果下跌2.3％、特斯拉下跌2.7％；台積電ADR跌0.87%，收在191.76美元。

道瓊工業指數下滑816.80點或1.91%，收41860.44點。

標準普爾500指數下挫95.85點或1.61%，收5844.61點。

那斯達克指數挫跌270.07點或1.41%，收18872.64點。

費城半導體指數下跌88.07點或1.80%，收4802.71點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財