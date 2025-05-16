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環球晶加碼投資美國40億美元 徐秀蘭：這是承諾與方向、沒有時間表

2025/05/16 09:28

環球晶德州新廠開幕啟用。（環球晶提供）環球晶德州新廠開幕啟用。（環球晶提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）繼美國德州新廠（GWA）正式開幕啟用，後，宣布有意加碼投資40億美元（新台幣1207億元） ，新增第三與第四期擴建工程。董事長徐秀蘭表示，這是一個承諾，也是一個方向，但還未定，沒有時間表，只是表達有很高的意願續在當地擴大，將伺機而擴。

徐秀蘭今早跨海召開線上媒體說明會，指出目前德州廠第一期已完工，三月底開始小量出第一批貨，高單價的產品正驗證中，驗證期需要六到九個月，預估第二季出貨會比第一季多，第三、四季又會更多，今年營收會有貢獻但不多。

徐秀蘭表示，環球晶德州廠區，可投入六期建設，目前已投入一、二期，第一期啟用，設備移入並開始產出，第二期還沒有用到，合計第一、二期投資額約35億美元。

她說，考量有利的關稅結構，客戶對美國矽晶圓就地供貨的長線需求殷切，盡管目前關稅政策還不確定，但接觸美國政府與客戶後，確定方向上需儘量國產化與本土供應，環球晶擬計畫再加碼投資40億美元，在美國總投資將達75 億美元。

徐秀蘭指出，希望在德州廠第一期、第二期都開始賺錢橫，也拿到客戶對第三期的長期合約（LTA），客戶有需求且加上價格合理，政府願意協助下，環球晶才會再投資40億美元，進行第三期與第四期的建置，也就是說上述條件到位，才會實際投資，繼續擴大。

徐秀蘭表示，環球晶的美國德州廠，產能偏中高階產品，新增產能與確認將擴充的產能，足將以滿足市場需求為主，當地能源供應也比亞洲廠區更有競爭力，未來不排除也可供應給美國以外的國家。

針對美國川普的關稅政策雖不確定，但就地生產是趨勢。徐秀蘭指出，美國廠目前生產成本一定較高，因設備全新，亞洲廠的設備已折舊攤提結束，若不計算折舊攤提成本，美國成本不會比亞洲高。

美國商務部依《晶片與科學法》已核定補助環球晶GWA、MEMC最高達4.06億美元，投資稅收抵免的25%，但兩案尚未撥款，環球晶認為，有機會在進度達到里程碑獲得補助撥款。

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