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國發會今審議通過北北基宜首都圈黃金廊帶推動方案

2025/05/15 15:03

國發會今召開委員會議，審議通過「首都圈黃金廊帶推動方案」。（資料照，記者吳欣恬攝）國發會今召開委員會議，審議通過「首都圈黃金廊帶推動方案」。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今召開委員會議，審議通過「首都圈黃金廊帶推動方案」。國發會表示，透過資源整合與均衡公共建設布局，打造北北基宜首都圈成為兼具經濟發展與宜居生活圈，逐步達成均衡台灣政策目標。

國發會說明，首都圈所涵蓋的北北基宜為我國政治經濟核心，肩負經濟發展重任，「首都圈黃金廊帶推動方案」規劃從北北基、北北宜建構科技創新廊帶、海洋創新與觀光廊帶及綠色智慧走廊等3廊帶支持首都圈再發展。

國發會表示，後續中央相關部會將與地方政府共同推動「擴大科技創新及智慧研發能量」、「三廊帶產業空間拓展再生」及「發展海洋創新及山海觀光遊憩」等3大策略，並搭配水電供應、交通運輸、居住社宅、教育設施、文化設施、生活購物、醫療資源、淨零及廢棄物及人力人才培育等配套措施，完善區域產業發展所需的生活圈建設。

國發會強調，「首都圈黃金廊帶推動方案」將促使雙北核心驅動基隆及宜蘭地區發展，實現產業鏈的區域擴散效應，並將與桃竹苗大矽谷連結，除可穩固我國北台灣高科技產業的領先地位，首都圈也將成為串聯臺灣東西部經濟走廊的關鍵樞紐，帶動全國產業轉型。

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