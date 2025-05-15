特別扣除額全面按CPI調整？財長承諾提書面報告

立委建議綜所稅特別扣除額全面按CPI調整，財政部長莊翠雲（左一）承諾提書面報告。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕民進黨立委賴惠員上午在立法院財政委員會質詢表示，綜所稅免稅額及部分扣除額隨著物價指數調整，希望特別扣除額也全面納入隨CPI調整。對此，財政部長莊翠雲表示，目前薪資所得特別扣除額等已隨CPI調整，是否全面納入須再評估，將提出書面報告。

現行「所得稅法」規定，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額等，隨著CPI漲幅調整。賴惠員表示，今年申報綜所稅，扣除額已經大幅提高，特別扣除額是否也全面納入隨物價指數調整？

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莊翠雲說明，目前法規裡面隨著物價調整的部分都有做，至於全面性納入，目前房租支出特別扣除額等沒有隨CPI調整，「我們再來評估」。賴惠員要求1個月內提出報告，莊翠雲承諾提出書面報告。

另外，莊翠雲表示，截至5月11日止，綜所稅已有252萬戶完成申報、約占40%，但較去年同期減少，主要是今年所得稅申報延長1個月，所以民眾報稅比較沒有那麼急。

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