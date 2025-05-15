晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台特化：利多紛沓 股價強勢向上

2025/05/15 09:35

主力外資力挺，台特化股價持續向上。（擷取自官網）主力外資力挺，台特化股價持續向上。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到納入MSCI全球小型指數成分股之故，特用化學股台特化（4772）昨日股價大漲，今日半導體龍頭台積電（2330）站回千元大關之上，供應鏈齊賀，台特化則在外資與主力雙雙進場下股價大漲，截至9:14分為止，台特化股價大漲11元、來到222元、漲幅逾5%，成交量超過2200張。

MSCI公布新一季度調整，台特化新增列為全球小型指數的成分股，昨日股價飆上漲停鎖在211元，今日再接再厲，股價開高走高，最高一度來到225元，不過最低點來到216元，股價劇烈震盪。

台特化產品主要應用於半導體晶圓化學氣相沉積（CVD）製程，未來3年營收成長的主要動能來源之一就是最新量產產品--無水氟化氫（AHF），這是台特化第一個應用乾式蝕刻的自製產品，今年開始出貨。

觀察昨日外資買超887張、投信買超3張、自營商買超163張，合計買超逾千張，主力更大手筆買超超過700張，其中凱基台北買超就超過700張，其次則是港商野村、富邦板橋；法人認為，台特化近期利多不斷，4月營收更寫下新紀錄，又獲選為MSCI全球小型指數的成分股，不過股價近期漲幅不小，投資人高點進場風險大，還是要多小心。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財