焦點股》台特化：利多紛沓 股價強勢向上

主力外資力挺，台特化股價持續向上。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到納入MSCI全球小型指數成分股之故，特用化學股台特化（4772）昨日股價大漲，今日半導體龍頭台積電（2330）站回千元大關之上，供應鏈齊賀，台特化則在外資與主力雙雙進場下股價大漲，截至9:14分為止，台特化股價大漲11元、來到222元、漲幅逾5%，成交量超過2200張。

MSCI公布新一季度調整，台特化新增列為全球小型指數的成分股，昨日股價飆上漲停鎖在211元，今日再接再厲，股價開高走高，最高一度來到225元，不過最低點來到216元，股價劇烈震盪。

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台特化產品主要應用於半導體晶圓化學氣相沉積（CVD）製程，未來3年營收成長的主要動能來源之一就是最新量產產品--無水氟化氫（AHF），這是台特化第一個應用乾式蝕刻的自製產品，今年開始出貨。

觀察昨日外資買超887張、投信買超3張、自營商買超163張，合計買超逾千張，主力更大手筆買超超過700張，其中凱基台北買超就超過700張，其次則是港商野村、富邦板橋；法人認為，台特化近期利多不斷，4月營收更寫下新紀錄，又獲選為MSCI全球小型指數的成分股，不過股價近期漲幅不小，投資人高點進場風險大，還是要多小心。

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