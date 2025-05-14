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永豐金證推出「股票禮品卡」最高額度為2億元

2025/05/14 16:56

永豐金證券「股票禮品卡」今舉行發布記者會，圖為永豐金證券董事長朱士廷（左一）、永豐金證券總經理張李章隆（右一）。（記者王孟倫攝）永豐金證券「股票禮品卡」今舉行發布記者會，圖為永豐金證券董事長朱士廷（左一）、永豐金證券總經理張李章隆（右一）。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金證證券今天（14日）宣布，以電子禮券形式，開辦創新沙盒「股票禮品卡」，這也是金管會核准的監理沙盒第10個案件。永豐金表示，本案試辦時間為一年，希望觸及目標達3萬到5萬人次，整個沙盒額度為1億元，最大可追加至2億元。

金管會說明，阿爾發投顧與永豐金證券於2021年 2 月 26 日獲准實驗「落實普惠金融之機器人理財服務」，此為金融監理沙盒實驗第 9 案；至於第10個獲得金管會核准通過的沙盒案，就是這檔永豐金證的「股票禮品卡」，也是永豐金證第2個創新實驗案件。

其中，「股票禮品卡」於今年2月通過核准，實驗期為一年，成為全台第一張可兌換股票的禮品卡。

永豐金證券董事長朱士廷表示，世代消費型態與投資行為正在快速演變，伴隨Z世代對金融商品期待提升到情感連結，我們推出全台首創的「股票禮品卡」，讓股票成為祝福與禮物、為理財增添溫度。

永豐金證券總經理張李章隆表示，「股票禮品卡」的收禮人，可透過永豐金證券「豐存股」平台，兌換 242 檔台股與ETF，他強調，這是歷經兩年系統開發與法規突破的成果，要克服多項挑戰，包括，進入監理沙盒合法創新，並且，處理帳務設計，以及保障儲值金安全，資安強化等。

金管會表示，為促進普惠金融及金融科技發展，金管會鼓勵具有科技創新或經營模式創新思維者，可依「金融科技發展與創新實驗條例」相關規定提出創新實驗之申請，並樂意提供輔導及法令諮詢服務。

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