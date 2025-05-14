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威剛4月匯兌反賺 記憶體看漲

2025/05/14 15:54

威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新台幣兌美元匯率升值，引發出口導向的科技業恐出現匯損問題，記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白指出，該公司避險得宜，美元部位提早賣，「沒有掉進突然升值的大坑」，3、4月還出現匯兌小賺。

他並預期DRAM將好到第三季，NAND快閃記憶體繼第二季需求旺之後，第三季將看產能是否增產而定，威剛力拼今年獲利跟去年相當，第四季也將出貨較高毛利伺服器相關記憶體，全年營運展望樂觀。

陳立白談到業外的匯率問題，指出今年第一季有賣廠的業外收益，這季面臨新台幣升值的挑挑戰，威剛收款以美元居多，他提醒內部人員要提早賣美元，也買黃金，因美元避險操作得宜，大概匯率32.5元就陸續賣，因此，3、4月反而在匯兌小有收益，他慶幸公司避開新台幣突然升值的大坑。

陳立白研判後續新台幣後續還會有另一波的升值，匯率可能達28.5元，何時難預估，但公司會持續留意避險操作。

對於記憶體本業，陳立白表示，從供給面看，大廠將產能轉進AI需求相關的高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，即使消費性產品需求還是不好，但因大廠停產DDR4，預期將帶動基期較低的DDR4，第二季到第三季因需求增加，合約價與現貨價漲幅大於DDR5。

NAND快閃記憶體方面，他預估第二季合約價與現貨價也將會漲價，第三季要看廠商是否將減產產能回填，他以中性看待。第四季記憶體市況，陳立白認為，目前還看不清楚。

陳立白認為，客戶這波需求因庫存低，提高安全庫存水位，跟因應關稅提早拉貨無關，主要來自AI應用需求帶動，威剛生產線從3月將一路滿到7月，工廠也從3月起已連續數個月加班生產，產能滿載的情況有機會一路延續至7月，預期第二季業績會比第一季好很多，毛利率也會明顯增長，第三季也看好，第四季將開始出貨伺服器應用，續去年本業獲利創新高，今年將力拼維持去年高檔水準，也不排除更好的可能性。

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