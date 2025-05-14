美警告全球企業不要用華為晶片 違反將受刑事處罰

川普政府警告全球各地的公司，如果使用華為生產的人工智慧晶片，可能會因違反美國出口管制而受到刑事處罰。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府對中國的科技技術進步採取更強硬的立場，警告全球各地的公司，如果使用華為生產的人工智慧晶片，可能會因違反美國出口管制而受到刑事處罰。

美國商務部發布指南，指出華為的Ascend 處理器受到出口管制，因為這些產品幾乎肯定包含或採用美國技術製造。

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華為的三款Ascend 晶片（910B、910C 和 910D）均受到監管，這些晶片很可能「採用某些美國軟體或技術設計，或採用直接生產某些美國原產軟體或技術的半導體製造設備生產，或兩者兼有」。

負責監管出口管制的美國工業和安全局週二表示，將宣布加強對外國人工智慧晶片的規定，包括「發布指導意見，指出在全球任何地方使用華為Ascend晶片都將違反美國出口管制」。

艾金岡普（Akin Gump）律師事務所資深出口管制律師凱文沃爾（Kevin Wolf）夫表示，該指南並非一項新的管制措施，而是對一種禁令解讀的公開確認，即任何人在任何地方使用華為設計的先進計算晶片都將違反出口管制規則。

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