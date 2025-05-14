美國線艙位「秒空」！中國海運、港口股暴漲

中美關稅暫時減免刺激航運熱潮，美國線艙位「秒空」。圖為上海洋山深水港的運作。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美達成90天暫停關稅協議，美企也抓緊時間啟動90天囤貨，迅速重啟之前滯留在中國工廠的貨品，在市場需求攀升下，傳出美國線艙位「秒空」，中國A股海運股跟港口類股週二集體爆發，多檔股票漲停表態。

據報導，週二中國連雲港、南京港股價強勢漲停，寧波海運、寧波遠洋、海通發展、鳳凰航運等多檔亦亮燈，錦江航運、廈門港務、重慶港、北部灣港等漲幅超5%。

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據報導，深圳貨代負責人透露，在中美互降關稅消息公佈後，美國線下半月的艙位迅速爆滿，船公司也立即啟動運價上調程序。

上海貨代也指出，船公司先前抽調美國線運力至其他航線，如今需要重新調配，預計5月下旬至6月將迎來出貨高峰。

根據中糧期貨研發分析，此輪政策調整將推動市場從「負回饋」轉向「正回饋」，悲觀預期修復疊加供需現實改善，美國線可能出現貨物搶購、運力緊張局面，而歐洲航線運力壓力則有所緩解。

目前，洛杉磯港和長灘港保稅倉需求激增，約 40% 貨物來自中國，其租金較普通倉庫高出 60%。Flexe 平台數據顯示，140 個美國保稅設施、2100 萬平方英尺倉儲空間正快速消化。

業內人士指出，若關稅回調，囤積貨物將與新增採購形成疊加效應，推動運量超預期成長，進而帶動運價上行。

分析師指出，這波行情被業界視為國際貿易政策變動傳導至資本市場的直接反應，市場對中美航線運輸需求以及運價走勢的預期發生顯著變化。

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