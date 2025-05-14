黃金甩暴跌陰霾！逆勢反彈但面臨「1關鍵狀況」

週二（13日）黃金價格上漲。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（13日）黃金價格在逢低買盤的支撐下反彈，擺脫前1日下挫3%的低迷氣氛，而當天公布的美國通膨數據比預期疲軟，也助攻金價上漲，但專家認為仍須保持謹慎，因為金價目前可能在每盎司3150美元至3350美元的範圍內進行盤整。

紐約黃金期貨上漲0.6% 至每盎司3247.8美元；黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司3246.95美元，黃金週一盤中最低曾跌到3207.30美元。

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《The Economic Times》報導指出，金價在週一大幅下跌後，於週二反彈，新加坡華僑銀行（OCBC Bank）策略師Christopher Wong表示：「我們仍需要保持一定程度的謹慎，因為我們看到金價在每盎司3150美元至3350美元的範圍內盤整。」

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說，受美中達成關稅協議的消息影響，金價週一大幅下跌，但美國對中國的關稅仍高達30%，這對經濟來說相當不利。

美國和中宣布暫停加徵關稅90天，根據雙方在上週末的日內瓦會談後聲明，美國將把對中國進口商品的關稅從145%降到30%，中國把對美國進口商品的關稅從125%降到10%。

金價今年來屢創新高，主因是美國總統川普實施的全面關稅引爆經濟放緩擔憂，加上央行買盤強勁、地緣政治局勢緊張，以及流入黃金ETF的資金增加。

另外週二美國勞工部勞動統計局公布，美國4月消費者物價指數（CPI）比前個月上漲0.2%，低於經濟學家所估的0.3%。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「通膨報告對金價確實稍微有利，因為這不是1份有問題的報告，不會讓聯準會（Fed）暫停降息。」目前金融市場預計，Fed將在9月恢復降息。

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