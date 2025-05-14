晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金甩暴跌陰霾！逆勢反彈但面臨「1關鍵狀況」

2025/05/14 08:24

週二（13日）黃金價格上漲。（歐新資料照）週二（13日）黃金價格上漲。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（13日）黃金價格在逢低買盤的支撐下反彈，擺脫前1日下挫3%的低迷氣氛，而當天公布的美國通膨數據比預期疲軟，也助攻金價上漲，但專家認為仍須保持謹慎，因為金價目前可能在每盎司3150美元至3350美元的範圍內進行盤整。

紐約黃金期貨上漲0.6% 至每盎司3247.8美元；黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司3246.95美元，黃金週一盤中最低曾跌到3207.30美元。

《The Economic Times》報導指出，金價在週一大幅下跌後，於週二反彈，新加坡華僑銀行（OCBC Bank）策略師Christopher Wong表示：「我們仍需要保持一定程度的謹慎，因為我們看到金價在每盎司3150美元至3350美元的範圍內盤整。」

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說，受美中達成關稅協議的消息影響，金價週一大幅下跌，但美國對中國的關稅仍高達30%，這對經濟來說相當不利。

美國和中宣布暫停加徵關稅90天，根據雙方在上週末的日內瓦會談後聲明，美國將把對中國進口商品的關稅從145%降到30%，中國把對美國進口商品的關稅從125%降到10%。

金價今年來屢創新高，主因是美國總統川普實施的全面關稅引爆經濟放緩擔憂，加上央行買盤強勁、地緣政治局勢緊張，以及流入黃金ETF的資金增加。

另外週二美國勞工部勞動統計局公布，美國4月消費者物價指數（CPI）比前個月上漲0.2%，低於經濟學家所估的0.3%。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「通膨報告對金價確實稍微有利，因為這不是1份有問題的報告，不會讓聯準會（Fed）暫停降息。」目前金融市場預計，Fed將在9月恢復降息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財