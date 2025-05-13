防中國貨品洗產地 數發部找蝦皮、momo開會

數位發展部近日與蝦皮、酷澎、momo等電商業者開會，研商如何應對中國產品低價傾銷。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕由於美國總統川普日前簽署行政命令，對從中國進口的小額包裹加徵關稅，外界擔心中國貨品可能透過台灣洗產地或大量傾銷。數位發展部近日與蝦皮、酷澎、momo等電商業者開會，業者表示平台上已有相關查核機制，如果有產地疑義，也會請賣家提出產地或進貨證明。

數發部數位產業署4月25日召開「防範中國產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應作為研商會議」，邀請「無店面零售商業同業公會」和蝦皮購物、momo、PChome、Yahoo購物、台灣樂天市場、東森、酷澎台灣、露天市集、旋轉拍賣、生活市集、松果購物等國內大型電商業者，研商如何應對中國產品低價傾銷，以及透過不實標示規避產地來源（即洗產地）等不公平貿易行為。

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數產署指出，與會的公協會和電商業者說明，目前於平台上尚未發現有中國產品低價傾銷的情況，未來將會持續觀察，此外，平台目前針對上架商品均已有相關的管理和查核機制，如果有相關產地疑義，也會請業者提出產地或進貨證明，並表達支持政府政策、致力於防範不公平貿易行為的決心。

數產署表示，為了促進國內電商業者良善發展，去年辦理首屆友善電商，主要從安全的購物環境、消費者保護和企業永續經營等面向甄選優質電商企業，共評選出Pinkoi、台灣好農、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo購物中心、台灣樂天市場、東森購物網、博客來、菜霸子、酷澎台灣、露天市集等11家電商企業，除了向民眾宣導於網路購物時選擇獲獎電商，以提升消費保障外，也鼓勵國內中小微型業者可優先擇選於獲獎電商平台上架販售。

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