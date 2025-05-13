晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

無懼美301關稅威脅 ! 中國船企重奪全球造船訂單王座 「背後推手」曝光

2025/05/13 10:45

日前川普政府將矛頭指向中國製船舶，加劇全球海洋經濟戰。（法新社）日前川普政府將矛頭指向中國製船舶，加劇全球海洋經濟戰。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼3月被南韓短暫超越後，中國船企迅速反擊，在全球新船訂單爭奪戰中，成功奪回榜首位置。根據《國際船舶網》報導，儘管面臨美國政府301關稅威脅，中國船企在今年4月展現出強勁的市場韌性與競爭力，4月市佔率近70%，而外部訂單回流中國原因，是美國貿易代表辦公室（USTR）修訂港口費徵收計畫所致。

根據克拉克森於5月9日發布數據顯示，在4月船舶市場，中國船企承接了51艘新船訂單、共計251萬CGT，全球市場占有率高達69%，位居榜首。相較之下，南韓船企接單15艘、共62萬CGT，全球市場占有率為17%，位居第二。

以單船CGT計算，中國船企在4月承接的新船訂單平均每艘為 4.92萬CGT，南韓船企的訂單平均每艘為4.13萬 CGT。

分析師指出，這數據顯示4月的訂單競爭中，中國船企在數量上佔優勢，其接單「質量」（平均單船噸位或價值） 也超越南韓船企。

今年1至4月累計數據顯示，全球新船訂單總量為372艘、1259 萬CGT，比去年同期下降了50%。其中，中國船企累計接單 215艘、682 萬CGT、市場占有率 59%，位列全球第一；南韓船企累計接單57艘、280萬CGT、市場占有率22%，排名第二。

業界分析指出，美國貿易代表辦公室（USTR）在2月底發布的針對中國航運、物流及造船業的301條款草案，對新造船市場產生顯著影響，導致部分國際航運公司重新評估訂單。值得注意的是，隨著USTR在4月宣布修訂港口費徵收計畫，減輕了對非中國公司擁有、但由中國建造船舶的收費，船東們正重返中國船廠下訂單。

數據顯示，4月份多家中國船廠獲得了重要訂單。例如，義大利航運巨頭Grimaldi集團與招商工業威海金陵簽署了9艘甲醇燃料客滾船建造合同，價值達13億美元。

恆力重工也獲地中海航運（MSC）6艘 22000TEU雙燃料LNG動力集裝箱船訂單。

此外，中遠海控旗下的東方海外訂造了14 艘18500TEU型甲醇雙燃料動力集裝箱船，由南通中遠海運川崎和大連中遠海運川崎建造，合同總金額高達30.8億美元。至於外高橋造船也獲得了Seaspan公司6艘11400TEU級集裝箱船的建造合同。

在新造船價格方面，4月略有下滑，但整體仍處於高位，比去年同期高出約 1.7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財