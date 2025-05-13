無懼美301關稅威脅 ! 中國船企重奪全球造船訂單王座 「背後推手」曝光

日前川普政府將矛頭指向中國製船舶，加劇全球海洋經濟戰。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼3月被南韓短暫超越後，中國船企迅速反擊，在全球新船訂單爭奪戰中，成功奪回榜首位置。根據《國際船舶網》報導，儘管面臨美國政府301關稅威脅，中國船企在今年4月展現出強勁的市場韌性與競爭力，4月市佔率近70%，而外部訂單回流中國原因，是美國貿易代表辦公室（USTR）修訂港口費徵收計畫所致。

根據克拉克森於5月9日發布數據顯示，在4月船舶市場，中國船企承接了51艘新船訂單、共計251萬CGT，全球市場占有率高達69%，位居榜首。相較之下，南韓船企接單15艘、共62萬CGT，全球市場占有率為17%，位居第二。

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以單船CGT計算，中國船企在4月承接的新船訂單平均每艘為 4.92萬CGT，南韓船企的訂單平均每艘為4.13萬 CGT。

分析師指出，這數據顯示4月的訂單競爭中，中國船企在數量上佔優勢，其接單「質量」（平均單船噸位或價值） 也超越南韓船企。

今年1至4月累計數據顯示，全球新船訂單總量為372艘、1259 萬CGT，比去年同期下降了50%。其中，中國船企累計接單 215艘、682 萬CGT、市場占有率 59%，位列全球第一；南韓船企累計接單57艘、280萬CGT、市場占有率22%，排名第二。

業界分析指出，美國貿易代表辦公室（USTR）在2月底發布的針對中國航運、物流及造船業的301條款草案，對新造船市場產生顯著影響，導致部分國際航運公司重新評估訂單。值得注意的是，隨著USTR在4月宣布修訂港口費徵收計畫，減輕了對非中國公司擁有、但由中國建造船舶的收費，船東們正重返中國船廠下訂單。

數據顯示，4月份多家中國船廠獲得了重要訂單。例如，義大利航運巨頭Grimaldi集團與招商工業威海金陵簽署了9艘甲醇燃料客滾船建造合同，價值達13億美元。

恆力重工也獲地中海航運（MSC）6艘 22000TEU雙燃料LNG動力集裝箱船訂單。

此外，中遠海控旗下的東方海外訂造了14 艘18500TEU型甲醇雙燃料動力集裝箱船，由南通中遠海運川崎和大連中遠海運川崎建造，合同總金額高達30.8億美元。至於外高橋造船也獲得了Seaspan公司6艘11400TEU級集裝箱船的建造合同。

在新造船價格方面，4月略有下滑，但整體仍處於高位，比去年同期高出約 1.7%。

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