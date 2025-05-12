晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台幣升值造成匯損 富邦人壽4月虧24.1億

2025/05/12 20:21

富邦金控4月自結合併稅後盈餘41.7億元，累計前4月合併稅後盈餘452.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.31元。（圖由富邦金控提供）富邦金控4月自結合併稅後盈餘41.7億元，累計前4月合併稅後盈餘452.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.31元。（圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控4月自結合併稅後盈餘41.7億元，累計前4月合併稅後盈餘452.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.31元。其中子公司富邦人壽受台幣升值影響，稅後虧損24.1億；而台北富邦銀行單4月及累計前4月稅後盈餘皆創下歷年同期新高。

富邦人壽4月稅後虧損24.1億元，主要是受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場產生劇烈變化，尤其4月美元兌台幣貶值3.51%，產生兌換損失，累計前4月稅後盈餘249.5億元。

富邦人壽表示，美國關稅政策造成資金自美元資產流出，美元兌主要貨幣走弱，加上國人海外投資贖回，以及出口商拋匯，以致4月份美元兌台幣貶值3.51%，為因應金融市場波動，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，緩和匯率波動對損益的影響。由於美國政策不確定性仍高，後續將密切關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

台北富邦銀行4月稅後盈餘29.1億元，為歷年4月新高，累計前4月稅後淨盈餘130.3億元，較去年同期成長22%，續創歷史新高，主要來自前4月營收較去年同期成長13%，其中利息淨收益受惠存放款規模成長及淨利差提升，較同期成長11%，手續費淨收益因財富管理、信用卡及授信等業務動能成長，較同期成長17%。

富邦產險2025年4月稅後盈餘4.4億元，累計前4月稅後盈餘20.6億元，較去年同期成長29%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，4月整體簽單保費62.0億元，較去年同期成長5%，其中以水險成長78%表現最亮眼，同時車險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前4月簽單保費收入254.5億元，年成長12%，簽單市佔率25.1%，維持市場領先地位。

富邦證券4月稅後盈餘3.1億元，累計前4月稅後盈餘19.8億元，較去年同期減少36%，主因美國總統川普4月2日宣布對等關稅使股市重挫，成交值亦衰退，累計前4月台股日均值年減13%，致證券經紀收入、金融資產部位損益較去年同期減少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財