台幣升值造成匯損 富邦人壽4月虧24.1億

富邦金控4月自結合併稅後盈餘41.7億元，累計前4月合併稅後盈餘452.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.31元。（圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控4月自結合併稅後盈餘41.7億元，累計前4月合併稅後盈餘452.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.31元。其中子公司富邦人壽受台幣升值影響，稅後虧損24.1億；而台北富邦銀行單4月及累計前4月稅後盈餘皆創下歷年同期新高。

富邦人壽4月稅後虧損24.1億元，主要是受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場產生劇烈變化，尤其4月美元兌台幣貶值3.51%，產生兌換損失，累計前4月稅後盈餘249.5億元。

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富邦人壽表示，美國關稅政策造成資金自美元資產流出，美元兌主要貨幣走弱，加上國人海外投資贖回，以及出口商拋匯，以致4月份美元兌台幣貶值3.51%，為因應金融市場波動，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，緩和匯率波動對損益的影響。由於美國政策不確定性仍高，後續將密切關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

台北富邦銀行4月稅後盈餘29.1億元，為歷年4月新高，累計前4月稅後淨盈餘130.3億元，較去年同期成長22%，續創歷史新高，主要來自前4月營收較去年同期成長13%，其中利息淨收益受惠存放款規模成長及淨利差提升，較同期成長11%，手續費淨收益因財富管理、信用卡及授信等業務動能成長，較同期成長17%。

富邦產險2025年4月稅後盈餘4.4億元，累計前4月稅後盈餘20.6億元，較去年同期成長29%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，4月整體簽單保費62.0億元，較去年同期成長5%，其中以水險成長78%表現最亮眼，同時車險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前4月簽單保費收入254.5億元，年成長12%，簽單市佔率25.1%，維持市場領先地位。

富邦證券4月稅後盈餘3.1億元，累計前4月稅後盈餘19.8億元，較去年同期減少36%，主因美國總統川普4月2日宣布對等關稅使股市重挫，成交值亦衰退，累計前4月台股日均值年減13%，致證券經紀收入、金融資產部位損益較去年同期減少。

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