世芯：今年營收下滑 明年靠3奈米AI晶片強勁成長

世芯預估今年營收下滑，但明年有望強勁成長。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）今日召開法說會，世芯總經理沈翔霖表示，因為北美大客戶7奈米AI加速器晶片出貨接近尾聲，首季營收季減21.2%，年減4.4%，單季每股盈餘18.1元，但毛利率從上季的18.8%上升至23.2%，因北美IDM大客戶需求疲軟，今年營收將下滑，但首款3奈米AI加速器晶片已設計定案，預計明年首季進入量產，看好明年營運將大幅成長。

展望今年，沈翔霖指出，由於北美大客戶上一代7奈米AI加速器晶片出貨結束，加上北美IDM客戶5奈米專案需求疲軟，如上次法說會提出今年營收將出現下滑，不過，中國汽車客戶的ADAS（自動駕駛輔助系統）專案已重新啟動，預計今年年底量產，北美大客戶3奈米AI晶片已經設計定案（taped out），明年首季即進入量產，來自北美HPC（高速運算）的NRE（委託）專案需求強勁，同時2奈米專案今年也開始啟動，對明年高成長深具信心。

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針對外傳新的專案遞延，沈翔霖強調，所有一切新的專案進度皆符合預期，沒有任何延後，3奈米新AI晶片量產時間落在明年首季，未來將持續朝先進製程發展，世芯2025至2027年成長力道將優於業界水準。

世芯財務長王德善表示，因產品組合優化，首季毛利率回到23.2%，預估未來數季毛利率將持續向上，世芯首季HPC營收比重已高達95%，北美市場營收比重從上季的90%增加至93%。

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