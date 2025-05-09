晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

世芯：今年營收下滑 明年靠3奈米AI晶片強勁成長

2025/05/09 15:44

世芯預估今年營收下滑，但明年有望強勁成長。（取自官網）世芯預估今年營收下滑，但明年有望強勁成長。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）今日召開法說會，世芯總經理沈翔霖表示，因為北美大客戶7奈米AI加速器晶片出貨接近尾聲，首季營收季減21.2%，年減4.4%，單季每股盈餘18.1元，但毛利率從上季的18.8%上升至23.2%，因北美IDM大客戶需求疲軟，今年營收將下滑，但首款3奈米AI加速器晶片已設計定案，預計明年首季進入量產，看好明年營運將大幅成長。

展望今年，沈翔霖指出，由於北美大客戶上一代7奈米AI加速器晶片出貨結束，加上北美IDM客戶5奈米專案需求疲軟，如上次法說會提出今年營收將出現下滑，不過，中國汽車客戶的ADAS（自動駕駛輔助系統）專案已重新啟動，預計今年年底量產，北美大客戶3奈米AI晶片已經設計定案（taped out），明年首季即進入量產，來自北美HPC（高速運算）的NRE（委託）專案需求強勁，同時2奈米專案今年也開始啟動，對明年高成長深具信心。

針對外傳新的專案遞延，沈翔霖強調，所有一切新的專案進度皆符合預期，沒有任何延後，3奈米新AI晶片量產時間落在明年首季，未來將持續朝先進製程發展，世芯2025至2027年成長力道將優於業界水準。

世芯財務長王德善表示，因產品組合優化，首季毛利率回到23.2%，預估未來數季毛利率將持續向上，世芯首季HPC營收比重已高達95%，北美市場營收比重從上季的90%增加至93%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財